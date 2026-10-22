Mercoledì 28 ottobre torna in prima serata su Rai 1 la sesta puntata di Tale e Quale Show, sempre condotta da Carlo Conti. Sul palco undici esibizioni, con i concorrenti chiamati a trasformarsi in cantanti e personaggi dello spettacolo.

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Le imitazioni in gara

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna si presenteranno insieme nei panni di Dracula e Morticia. Maddalena Corvaglia imiterà Fiordaliso, Selma Ezzine si confronterà con Dionne Warwick. Stefano Meloccaro sarà Fiorello, Roberta Morise Bonnie Tyler, Max Paiella Jovanotti.

Completano il quadro Paola Perego nei panni di Max Pezzali, Andrea Perroni in quelli di Amedeo Minghi, Anna Pettinelli come Gloria Estefan e Vladimir Randazzo come Tony Hadley.

La giuria e il nuovo palinsesto

A valutare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati da un giudice ospite, quarto o forse quinto componente del tavolo, la cui identità non è ancora stata resa nota.

È la sedicesima edizione del programma, partita il 23 settembre 2026. Rispetto al passato la collocazione è cambiata: il varietà non va più in onda di venerdì, ma al mercoledì sera. Anche la giuria ha subito variazioni, con l’uscita di Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, sostituiti da Lamborghini e Siani, mentre Malgioglio resta l’unico giudice fisso, accompagnato ogni settimana da un ospite diverso.

Le prove più complesse

Alcune delle trasformazioni in programma si annunciano più difficili di altre. Per Roberta Morise la sfida non sarà soltanto somigliare a Bonnie Tyler: dovrà restituire la potenza e la ruvidità di un timbro molto riconoscibile, uno dei marchi di fabbrica della cantante gallese. Una prova vocale impegnativa attende anche Vladimir Randazzo, chiamato a misurarsi con la voce di Tony Hadley.

Cambio di registro netto, invece, per Paola Perego, che dovrà affrontare un’imitazione maschile misurandosi con lo stile di Max Pezzali. Max Paiella passa a un personaggio completamente diverso rispetto al passato, interpretando Jovanotti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI