Al Grande Fratello Vip il bacio tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni è arrivato durante una prova di recitazione. A commentarlo è stato l’ex fidanzato di lei, Gian Marco Ciaccia.

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Il bacio durante la prova di Ghost

Da settimane chi segue il reality aspettava quel momento: tra coccole, carezze e bacetti notturni mancava solo il contatto sulle labbra. Questa volta gli autori hanno chiesto agli inquilini della Casa di dividersi in squadre e mettere in scena tre spettacoli, remake di grandi classici del cinema, con costumi, parrucche, oggetti di scena ed elementi scenografici a disposizione. A Roncaccia e alla Meloni è toccato Ghost, nei panni di Sam Wheat e Molly Jensen. Nel momento in cui è partita Unchained Melody le loro labbra si sono unite, e quello che doveva restare un bacio cinematografico è sembrato a molti, dentro e fuori la Casa, qualcosa di più. La scena è risultata così credibile che gli altri concorrenti hanno cominciato a urlare e ad applaudire.

La reazione dell’ex fidanzato, Gian Marco Ciaccia

In poche ore la scena ha riempito i social di commenti: su Instagram, X e TikTok in molti hanno voluto dire la loro. Tra questi c’è Gian Marco Ciaccia, l’ex fidanzato di Piera, che dalla gieffina è stato lasciato due settimane fa. Nel corso di una chiacchierata con un blogger ha scelto il tono ironico e pungente:

Bellissimi. Sono stati davvero bravi. Molto realistico, poi. Come se non fosse il primo.

L’idea che i due si fossero già baciati di nascosto circola anche tra i fan, che hanno commentato con battute simili: qualcuno ha scritto che non era affatto il primo bacio, qualcun altro che chi segue le dirette notturne sa bene che avevano già provato.

Secondo l’ex fidanzato tra Piera e Alessandro c’è attrazione, ma non molto di più. La complicità fisica è evidente, i due si cercano e si abbracciano in continuazione, eppure non si raccontano niente, finendo per parlare soltanto di baci e di dinamiche del reality. Da qui la sua convinzione che sotto ci sia qualcosa di reale e non una recita.

Loro palesemente si piacciono. Ma secondo me non va oltre la fisicità. Non si raccontano niente. Parlano solo di baci e di clip. Sono sempre alla ricerca di contatto, si abbracciano in continuazione. Sono serio. Sono sicuramente attratti l’uno dall’altra. Sarà che io non sono bravo a fingere, quindi non riesco a pensare che sia tutto finto, perché sarebbero dei fenomeni.

Nei giorni precedenti Ciaccia aveva già commentato con sarcasmo l’ipotesi di un figlio tra i due, rispondendo a un utente che scherzava sull’arrivo di un ipotetico Roncaccino:

Speriamo che almeno il piccolo nasca con un cervello.

Le notti sotto le coperte

Prima del bacio davanti a tutti, Alessandro e Piera avevano cominciato a ritagliarsi momenti tutti loro in piena notte. Nei giorni scorsi si sono coperti con le lenzuola da capo a piedi, e qualche compagno ha creduto che fosse scattato il primo vero bacio, senza però averne la certezza. Domenica Roncaccia ha raccontato a Jonathan Kashanian che cosa era successo sotto le coperte: tanti momenti teneri, baci sul mento e sulle guance. Piera, stando al suo racconto, gli avrebbe anche fatto delle confessioni senza microfono, cose che non se la sente di dire davanti a tutti.

Dai filmati si vede la coppia parlare a bassa voce con la testa fuori dalla coperta e poi sparire sotto il piumone, probabilmente per sottrarsi alle telecamere; quello che accade dopo si intuisce soltanto dai movimenti. Quando lui ha provato a spingersi oltre, secondo la ricostruzione la Meloni avrebbe spostato il viso all’ultimo momento: si copre per timidezza, ha spiegato Roncaccia, anche soltanto per un bacio sulla guancia. Per Piera, ha confidato ancora il ragazzo, dormire insieme a lui rappresenta già un passo importante, perché è abituata a condividere il letto soltanto con il proprio fidanzato e, essendosi lasciata da poco, teme che il pubblico possa giudicarla per il modo in cui sta vivendo questa nuova conoscenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI