Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata della ventiseiesima edizione di Amici, quella che porta con sé il cambio più profondo degli ultimi anni: nuovi responsabili artistici, l’addio di volti storici, l’ingresso delle discipline sportive nella scuola.

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Quando inizia Amici 26

Il debutto è fissato per domenica 11 ottobre 2026 alle ore 14.00 su Canale 5, dopo che la partenza, inizialmente prevista per domenica 4 ottobre, è stata posticipata di una settimana. Rispetto all’edizione precedente si parte comunque più tardi: Amici 25 era iniziato domenica 28 settembre 2025.

La prima puntata è stata registrata giovedì 8 ottobre negli studi Elios di Roma, dove è stata presentata la formazione della nuova classe. Da lunedì 12 ottobre prenderà il via anche il day time, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.25 alle 16.55 circa.

La conduzione resta affidata a Maria De Filippi, che guida anche questa edizione tra conferme attese e novità che stanno già facendo discutere.

Chi sono i nuovi responsabili artistici

La svolta più evidente riguarda proprio i nomi in cattedra: non si parlerà più di “professori”, ma di responsabili artistici dei ragazzi. Per il canto ci sono Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay; per il ballo Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Alessandra Celentano.

Fuori dal cast fisso restano Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. L’addio della Pettinelli era l’unico ampiamente previsto, visto il suo impegno autunnale su Rai 1 come concorrente di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Per l’uscita degli altri due, almeno per ora, non sono arrivate spiegazioni ufficiali.

La sorpresa più clamorosa è Amadeus, che approda alla scuola dopo una lunga carriera televisiva in contesti molto diversi. Nel ballo la novità è Ambra Angiolini, che si affianca a due presenze ormai storiche del programma come Celentano e Cuccarini. Non è da escludere che Veronica ed Emanuel rientrino in veste di giudici esterni, pronti a valutare prove o sfide ad hoc, mentre per il settore sportivo saranno chiamati preparatori e giudici esperti.

Tra gli aspiranti cantanti c’è anche Shari, un’artista che Amadeus conosce bene per il percorso condiviso a Sanremo, e il suo ingresso nella scuola ha attirato attenzione.

Le discipline sportive entrano nella scuola

La seconda grande novità riguarda l’apertura agli sportivi: nella classe sono stati accettati due ragazzi che praticano discipline diverse da canto e ballo, India, che pratica judo, e Gabriele, che si dedica al pugilato. A loro dovrebbe aggiungersi in un secondo momento un giovane atleta proveniente dal pattinaggio artistico a rotelle.

Il loro percorso procederà di pari passo con quello delle discipline storiche, ma con una differenza sostanziale. Essendoci un solo rappresentante per ogni disciplina, le sfide interne sono impossibili, così come sarebbe impensabile far sfidare un pugile contro un cantante. Per questo i “campioncini” verranno messi alla prova ogni settimana contro un atleta giunto dall’esterno: chi vince resta nella scuola, chi perde rischia di dover lasciare il banco. Le prove saranno giudicate da esperti del settore.

Superando le sfide una dopo l’altra, i rappresentanti di ogni categoria potranno proseguire il cammino fino alla finale, con la possibilità di alzare la coppa e conquistare un premio dedicato.

Un dettaglio riguarda tutti, non solo gli sportivi: la classe è composta da 25 allievi, ma nessuno al momento è da considerarsi ufficiale. I ragazzi sono entrati ad Amici ottenendo almeno un sì da parte di un responsabile artistico, ma il banco andrà conquistato e difeso nel corso del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI