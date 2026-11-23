Da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre Un Posto al Sole è di nuovo su Rai 3 ogni sera alle 20:50, con le puntate disponibili in replica e in streaming su RaiPlay. Al centro della settimana ci sono la confessione di Marina e la casa contesa a Palazzo Palladini.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La confessione di Marina e il bivio di Roberto Ferri

Roberto Ferri apre la settimana dovendo fare i conti con la verità: Marina gli ha nascosto per mesi un accordo con Stefano Mori. Preso tra due fuochi, deve scegliere se proteggerla o spingerla a presentarsi spontaneamente alle autorità.

Marina intanto è tormentata dal senso di colpa e continua a sperare che Roberto scelga di salvare lei e il loro rapporto. Le ore si fanno pesanti per lui e la posizione di lei sembra complicarsi, ma un aiuto arriva dalla PM Cimmino, che finisce per credere alla ricostruzione di Roberto sulla morte di Mori. Dopo l’arresto di Greta Fournier, le indagini sull’omicidio, seguite dal commissario Damiano Renda, proseguono.

Il passaggio più duro arriva più avanti, quando la confessione di Marina fa vacillare gli equilibri di Ferri e di tutto il palazzo. Da lì in lei matura un proposito drammatico, su cui non emergono ulteriori dettagli.

La casa contesa di Silvia e Michele

Alberto torna a insistere sull’appartamento che ha appena comprato a Palazzo Palladini. L’accordo d’affitto di Silvia e Michele è scaduto e lui vuole che Renato li convinca a lasciare subito l’abitazione. La vicenda procede con la solita ostinazione, mentre i due trascorrono la loro prima giornata da occupanti abusivi, movimentata da una visita a sorpresa.

Renato intanto trova un po’ di sollievo nella vicinanza protettiva di Niko: è il suo intervento a sbloccare la situazione, e Alberto mostra un lato insospettabilmente umano. Per Silvia e Michele arriva così un momento di respiro.

Cristina, le nozze di Giulia e il destino di Diablo

Cristina convive con il disagio delle malelingue, tra vecchi e nuovi compagni di scuola, mentre Greta non regge più la detenzione. Giulia e Luca sciolgono il dubbio su chi celebrerà le nozze, ma un’incomprensione rischia di trasformare la decisione in un piccolo caso diplomatico; sul finire della settimana Giulia dovrà inventarsi una soluzione che accontenti tutti senza ferire il compagno.

C’è poi Diablo, il cane di Guido e Mariella: non potendo restare a Palazzo, costringe Guido a tornare da Lello Troncone, e i due si preparano a salutarlo. Un sogno senza senso e una telefonata rimettono però tutto in discussione. Alla fine Lello Troncone firma per l’adottabilità e la separazione diventa inevitabile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI