Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, Canale 5 trasmette la semifinale del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio come opinioniste. È la ventesima puntata di questa edizione, in onda dalle 22.00, l’ultima prima del verdetto conclusivo.

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Tensione alle stelle nella casa

A pochi giorni dalla chiusura del gioco, nella casa gli animi non si placano. Piera non ha apprezzato il comportamento di Federica e negli ultimi giorni ha rivisto il proprio giudizio anche su Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Quest’ultima, in settimana, è caduta durante un gioco con l’amica Giulia: è scivolata, ha battuto la testa sul pavimento e ha dovuto lasciare la casa per degli accertamenti medici, per poi rientrare poco dopo con parole rassicuranti. Il suo bersaglio resta comunque Federica Morello, che in più occasioni ha definito “permalosissima”.

Le esibizioni della serata

Nella puntata c’è spazio anche per la musica e il ballo. Alessandro Varsi si esibirà sulle note di “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, mentre Andreas Müller si cimenterà con “Serenata Rap” di Jovanotti. Piera Meloni e Roncaccia balleranno un passionale tango e Federica Morello ballerà su “Hung Up” di Madonna.

Televoto e finale del 30 novembre

Nel corso della diretta si conoscerà anche l’esito del televoto che vede in corsa Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Secondo i sondaggi online, la concorrente più salvata è Federica con il 60,87% delle preferenze, seguita da Varsi al 25,95%, mentre Piera è nettamente distanziata al 13,20%. Lascerà la casa chi avrà raccolto meno voti.

Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono già finaliste, grazie al televoto flash. Per un posto in finale restano in lizza Andreas Müller, Roncaccia e i tre nomi sottoposti al verdetto di questa sera. L’ultima puntata è fissata per lunedì 30 novembre 2026, quando si saprà chi vincerà questa edizione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI