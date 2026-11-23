Questa sera, lunedì 23 novembre, alle 21.15 La7 trasmette “Corrado Augias, Saluto di un Maestro”: la puntata speciale de La torre di Babele che il conduttore ha voluto preparare prima di morire, il 19 novembre, a 91 anni.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un congedo preparato con largo anticipo

Più che un omaggio messo insieme all’ultimo momento, è un ultimo gesto d’autore: la scaletta è stata concordata nei dettagli con lui nelle settimane che hanno preceduto la scomparsa, come racconta il direttore di La7 Andrea Salerno. Salerno ha spiegato di aver continuato a fargli visita a casa anche quando la malattia peggiorava, e in uno di quei colloqui gli ha anticipato che la rete avrebbe trasmesso una puntata speciale dopo la sua morte. La risposta arrivò senza giri di parole: «Facciamola così». Da quella conversazione è nato l’impianto: la sequenza dei blocchi, la sigla, i filmati di repertorio da ritrovare, tutto calibrato e tutto suo. Il percorso è composto da frammenti tratti da due o tre puntate, cuciti nell’ordine deciso dal conduttore, e va in onda dopo la camera ardente allestita in Campidoglio.

Augias ha voluto persino stabilire quando andare in onda e ha chiesto la serata del lunedì, quella abituale del programma: un appuntamento che lo ha accompagnato per tre anni, dal settembre 2023, con un tema al centro e il ritmo pacato del confronto. Lo speciale va in chiaro e sarà disponibile anche su La7Play, in streaming e on demand.

Il fine vita, Zuppi e l’ultima frase di Gramsci

Tra i passaggi centrali c’è la conversazione sul fine vita con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Augias era malato di tumore da molti anni e aveva seguito da vicino il dibattito sul suicidio medicalmente assistito, intervenendo più volte da laico su una delle questioni più delicate dell’esistenza. Il dialogo viene riproposto come uno dei momenti più forti del percorso recente della trasmissione: due posizioni distanti, tenute dentro uno scambio civile, senza rotture. Era il suo metodo, fatto più di domande e di dubbi che di scontro televisivo, un tono che in anni di dibattiti urlati suonava quasi fuori tempo.

L’ultimo saluto arriva dalla sua voce, solo in audio, che legge una frase di Antonio Gramsci rivolta ai giovani: nessuna immagine d’archivio, nessun commiato in video. Quale passo verrà utilizzato non è stato anticipato, ma la scelta dell’autore sardo segue una linea riconoscibile, fatta di storia, senso di responsabilità e formazione civile delle nuove generazioni. Dice molto della sua biografia pubblica, passata tra libri, teatro, giornalismo e televisione, sempre con la stessa idea di fondo: la cultura serve anzitutto a formare cittadini.

Il futuro del programma e il ricordo pubblico

Il destino della trasmissione senza il suo conduttore resta in sospeso. Secondo Salerno, Augias avrebbe voluto che La torre di Babele continuasse anche dopo di lui, ma il direttore ha ammesso che è ancora presto «per capire come e con chi». Il programma era nato nel 2023, quando il giornalista era passato a La7 dopo una lunghissima stagione in Rai, durata circa sessant’anni.

Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto

Così aveva spiegato quella scelta, aggiungendo che a 88 anni e mezzo voleva lavorare “in posti e con persone” che gli piacessero. Il rapporto con il servizio pubblico si era chiuso senza nostalgia di facciata, ma con amarezza politica: in seguito aveva accusato il governo di Giorgia Meloni di voler “demolire la Rai”.

Sabato 28 novembre, alle 11, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà un evento aperto al pubblico in sua memoria, con Nicola Piovani, che eseguirà i brani che amava di più, a partire da Mozart. Il 21 novembre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la camera ardente è rimasta aperta dalle 10 alle 18 e in otto ore hanno sfilato oltre 10.000 persone. Il funerale sarà invece in forma privata, con rito laico in linea con la definizione di “dolcemente ateo” che aveva dato di sé, alla presenza della moglie Daniela Pasti, della figlia Natalia e dei nipoti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI