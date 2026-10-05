Netflix e Disney+ non sono più due universi separati. Da questo mese una selezione di film e serie targate Disney Entertainment sbarca sulla piattaforma rivale, a partire da Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo e da tutti e cinque i film de L’era glaciale. Siamo lunedì 5 ottobre 2026 e il catalogo italiano comincia già a cambiare.

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Un accordo non esclusivo che ridisegna il catalogo

Non si tratta di una cessione definitiva: Disney non rinuncia all’esclusività dei suoi franchise più importanti. L’accordo di licenza tra Disney Entertainment e Netflix è infatti non esclusivo, quindi i contenuti continuano a essere disponibili su Disney+ nello stesso periodo in cui compaiono su Netflix. La mossa modifica una strategia distributiva che aveva tenuto le proprietà a marchio Disney dietro paywall proprietari sin dal lancio di Disney+ nel 2019. L’obiettivo è duplice: da una parte la Casa di Topolino può ottenere nuovi ricavi dalle licenze, dall’altra sfrutta il pubblico di Netflix, che supera i 325 milioni di abbonati, per aumentare la visibilità di film e serie e creare interesse attorno alle nuove uscite.

Chi si aspetta un’invasione del catalogo Disney su Netflix resterà deluso: la maggior parte dei titoli di punta continuerà a essere legata alle piattaforme e ai canali del gruppo, mentre l’accordo riguarda una selezione mirata. Come ricordato in un report di settore, si tratta dell’ampliamento di una collaborazione che aveva già permesso a Netflix di ospitare serie come Arrested Development e Grey’s Anatomy. Per Disney è una nuova forma di monetizzazione e insieme un’opportunità promozionale; per Netflix significa arricchire il proprio catalogo con produzioni molto conosciute senza doverle realizzare direttamente. Un contenuto può restare su Disney+ e, allo stesso tempo, raggiungere una platea diversa attraverso la piattaforma concorrente.

Percy Jackson e L’era glaciale: la finestra di tre mesi

Nel caso di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie per ragazzi basata sui romanzi di Rick Riordan, la finestra di disponibilità su Netflix è limitata a tre mesi. Le prime due stagioni sono appena arrivate a livello globale e restano visibili anche su Disney+ e Hulu, perché l’accordo non è esclusivo. La scelta del periodo non è casuale, perché la terza stagione debutterà su Disney+ il 20 novembre 2026. Netflix diventa così una porta d’ingresso per nuovi spettatori, che possono recuperare le prime due stagioni prima di proseguire la storia sulla piattaforma Disney.

Un meccanismo simile vale per L’era glaciale. I cinque film cinematografici principali sono disponibili globalmente su Netflix dal 4 ottobre 2026, Italia compresa, e anche in questo caso resteranno sulla piattaforma per tre mesi. L’accordo non comprende L’era glaciale: Le avventure di Buck, lungometraggio realizzato direttamente per Disney+ nel 2022, né la serie di cortometraggi L’era glaciale: I racconti di Scrat. La tempistica guarda già al futuro del franchise: il nuovo film L’era glaciale – Punto di ebollizione arriverà nei cinema il 5 febbraio 2027. Rendere disponibili i capitoli precedenti pochi mesi prima permette di riportare l’attenzione del pubblico sulla saga in vista della nuova uscita.

Da Will Trent a Tracker: le altre serie in arrivo

L’accordo comprende anche diverse serie televisive, sia produzioni recenti sia titoli del catalogo storico Disney. Le prime quattro stagioni di Will Trent saranno disponibili a livello globale su Netflix dal 3 novembre 2026, in vista della quinta stagione attesa su ABC all’inizio del 2027. Il 1° dicembre tocca invece a Shifting Gears, conosciuta in Italia come Quell’uragano di figlia, la sitcom con Tim Allen e Kat Dennings: negli Stati Uniti debutta il 1° dicembre, mentre per la distribuzione internazionale le indicazioni parlano di gennaio. Per Tracker, con Justin Hartley, il debutto sarà più avanti: le prime tre stagioni saranno disponibili su Netflix al di fuori degli Stati Uniti dal 26 febbraio 2027, nell’ambito di un accordo pluriennale.

A queste produzioni si aggiungono alcune serie storiche del catalogo Disney, tra cui Felicity, Revenge, Army Wives e Fresh Off the Boat. Felicity, per esempio, sarà disponibile negli Stati Uniti dal prossimo 7 ottobre 2026, ma non è ancora chiaro se ciò varrà anche per l’Italia, perché per i mercati al di fuori degli Stati Uniti date e titoli potranno cambiare. Negli Stati Uniti, infatti, Netflix continua a ospitare produzioni concesse in licenza come Grey’s Anatomy, Scandal e Black-ish, cosa che non vale per il catalogo italiano. Nel pacchetto internazionale è inclusa anche This Is Us, con esclusione del territorio statunitense.

Film Disney e Pixar in arrivo dal 2027

La collaborazione si allargherà anche al cinema. A partire dall’inizio del 2027, Netflix riceverà una selezione di film realizzati da Pixar e Walt Disney Animation Studios. Tra i titoli già annunciati ci sono Soul, Elio e Raya e l’ultimo drago, anche se date e disponibilità potranno variare da un Paese all’altro. La partnership abbraccia produzioni provenienti da divisioni come 20th Century Studios, 20th Television, Pixar e Walt Disney Animation Studios.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI