Eddie Redmayne torna a vestire i panni dello Sciacallo: è uscito il primo teaser della seconda stagione di The Day of the Jackal, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW da marzo 2027.

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Un lancio nel vuoto apre il teaser

Le immagini, tratte dalle sequenze iniziali dei nuovi episodi, mostrano Redmayne in cima a una montagna che si lancia nel vuoto con il paracadute sulla schiena. Il breve assaggio anticipa l’azione e gli scenari internazionali della stagione, e il silenzio lo rompe una voce non identificata:

“The man known as the Jackal has our attention”

Con il teaser è stata diffusa anche un’immagine di anteprima. La caccia riparte da dove l’avevamo lasciata: il killer è in fuga e cerca la moglie e il figlio scomparsi, mentre punta il suo prossimo bersaglio, il finanziere Timothy Winthrop, interpretato da Charles Dance, che dopo essersi rifiutato di pagarlo ha messo una taglia su di lui.

Il cast e la macchina produttiva

Tornano i volti della prima stagione: Úrsula Corberó, Charles Dance, Chukwudi Iwuji, Eleanor Matsuura, Adam James, Christy Meyer e Corey Johnson. Le novità sono quattro: Pablo Schreiber, Weruche Opia, Matt Bomer e Pia Tjelta.

David Harrower è lead writer dei nuovi episodi, mentre la regia è affidata a Brian Kirk, già candidato agli IFTA Awards per il lavoro fatto nella prima stagione. Dietro la serie c’è ancora Carnival Films, casa di produzione parte di Universal Global Television, con la forza creativa di Universal Studio Group e la portata globale di Sky e Peacock. Le riprese si sono svolte in Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito. Tra i produttori esecutivi figurano Gareth Neame, Nigel Marchant e Marianne Buckland per Carnival Films, lo stesso Redmayne, Harrower e Kirk, Sam Hoyle per Sky, Sue Naegle e Ronan Bennett; Lis Steele è la produttrice della serie.

Marzo 2027 su Sky e NOW

La serie arriva a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW; negli Stati Uniti andrà su Peacock, che però non ha ancora comunicato una data precisa. Il racconto nasce dal romanzo di Frederick Forsyth pubblicato nel 1971 e dal film Universal del 1973.

Per Redmayne, anche produttore esecutivo, l’interpretazione dello Sciacallo ha portato candidature ai Golden Globe, ai Critics’ Choice e agli Screen Actors Guild Awards. La prima stagione ha invece raccolto nomination ai principali premi internazionali, tra cui gli Emmy. Nei primi 28 giorni ha totalizzato una media di 4,6 milioni di spettatori nel Regno Unito, dove è diventata la nuova serie più vista di sempre anche grazie al primo episodio, arrivato a 7 milioni; in Italia è risultata la serie Sky Original britannica più vista di sempre. È stata venduta in quasi 200 territori, e NBCUniversal Global TV Distribution ne cura la distribuzione internazionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI