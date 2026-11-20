Torna l’appuntamento con Un Posto al Sole: dal 23 al 27 novembre gli episodi in onda su Rai 3 alle 20.50 raccontano una settimana complicata per Marina, sempre più vicina alla verità, e per Silvia e Michele, ancora alle prese con la ricerca di una casa.

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Marina, Ferri e il patto con Mori

A dare il primo colpo è Greta, che racconta a Marina di aver trovato una borsa da donna nell’abitazione di Mori. Marina reagisce male, e il passo successivo non l’aiuta: Ferri informa Damiano della scoperta, ma il commissario sul momento non le dà un peso particular. Le cose cambiano quando Renda ottiene da Lucia Cimmino il via libera a proseguire nelle indagini sulla morte di Mori. Deciso a ricostruire tutta la vicenda, convoca in commissariato una persona la cui presenza può mettere Marina in serio pericolo.

Damiano continua a seguire la pista del misterioso finanziatore di Mori, mentre Marina si accorge che lo spazio intorno a lei si restringe e che tenere nascosta la verità diventa ogni giorno più difficile. A incalzarla è Ferri che, dopo un’intuizione, comincia a esercitare su di lei una pressione crescente: sotto quella spinta la donna cede e gli racconta nei dettagli l’accordo segreto stretto mesi prima, compreso il modo drammatico in cui si è concluso. Prima, però, tenta con Roberto: giovedì 26 vorrebbe dirgli tutto, ma all’ultimo momento non ci riesce, anche se il marito potrebbe comunque arrivare da solo alla verità. La confessione vera e propria arriva venerdì 27, davanti a Ferri. Resta aperto un interrogativo: il poliziotto potrebbe decidere di proteggerla oppure spingerla a presentarsi spontaneamente alle autorità.

Silvia e Michele, la casa che non si trova

Anche per Silvia e Michele la settimana non si annuncia semplice. I due sono disposti a sacrifici economici pur di trovare un’abitazione che risponda alle loro necessità, ma la ricerca si sta rivelando molto più complicata di quanto immaginassero, tanto che si rendono conto di aver bisogno di altro tempo per individuare la soluzione giusta. Peccato che Alberto non sembri intenzionato a concedere altre proroghe, e che la disputa sulla casa finisca per esplodere definitivamente, coinvolgendo anche Renato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI