Hannah Dodd, il volto di Francesca Bridgerton, reciterà accanto a Nick Jonas in The More the Merrier, la commedia romantica natalizia di Netflix le cui riprese sono già iniziate nel New Jersey.

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Un set già aperto, con la regia di Ari Sandel

Il progetto è in lavorazione e la regia è di Ari Sandel, già autore di The DUFF. La sceneggiatura è firmata da Tamara Chestna, che in passato ha scritto Something from Tiffany’s e Moxie. Sul fronte produttivo, Steve Barnett segue il film per Monarch Media insieme a Mark Ross per Lincoln Road Films, a Spencer Berman e allo stesso Jonas per Powered by Jonas, oltre a Chestna. Alan Powell e Vicky Patel sono produttori esecutivi per Monarch. Jonas, quindi, oltre a recitare è coinvolto anche dietro la macchina da presa, come produttore.

Una storia d’amore che nasce per caso

La trama ruota attorno a uno scapolo impenitente la cui vita tranquilla viene stravolta dall’eredità inattesa del figlio ancora in fasce di un cugino. Proprio quando comincia a prendere confidenza con il ruolo di padre, arrivano le complicazioni: durante le vacanze si presenta la madrina del bambino per rivendicarne la custodia, ed è la madrina il personaggio che Dodd interpreterà. Ne nasce un amore che nessuno dei due aveva messo in conto. Jonas interpreta il protagonista, Tom Benton.

Da Bridgerton al grande schermo

Dodd è entrata nella serie di Shonda Rhimes nel ruolo di Francesca Bridgerton a partire dalla terza stagione, è tornata nella quarta e si prepara a guidare la quinta insieme a Masali Baduza, attesa nel corso del prossimo anno. Prima di questo nuovo impegno con Netflix, l’attrice ha collezionato titoli come Enola Holmes 2, sempre per la piattaforma, Marvel’s Eternals e Fighting with My Family. Solo il mese scorso aveva firmato per il ruolo da protagonista in Miss You Forever, Zara Drake, dramma romantico che segna l’esordio alla regia di Lucas Jones.

L’entusiasmo per la nuova avventura l’ha raccontato lei stessa:

Sono entusiasta di lavorare con Ari, Nick e tutto il team di Netflix, non vedo l’ora di cominciare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI