Camilla lascia il quinto Live di X Factor 2026. La cantante della squadra di Paola Iezzi è stata eliminata al ballottaggio contro Teo Bok, dopo che il televoto ha deciso al posto dei giudici, divisi due a due. La puntata, condotta da Giorgia, è andata in onda il 19 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW dall’X Factor Arena di Assago.

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Gli inediti dei sette concorrenti in gara

Nella puntata precedente se n’erano andati in tre in un colpo solo, Scraffs, Manu e ALÌA. I sette rimasti si sono quindi presentati davanti al pubblico dell’Arena con le loro canzoni originali, traguardo che segna la seconda metà del percorso. Camilla ha portato “Solo noi”, una ballad intima sulla paura di non farcela e sulla voglia di smettere di controllare ogni cosa, affidata a un crescendo vocale. Teo Bok ha risposto con Believe Me, nata dalla collaborazione con Luca Pretolesi, Andres Recio e i Los Wizzards e firmata dallo stesso Teo Bok con Andres Recio: dentro ci sono pop, funk e atmosfere da cinema, il rientro in Italia a ventitré anni e tredici anni di dubbi e trasformazioni.

Le Distanze hanno scelto “Missione di soccorso”, dove archi, synth ed elettronica sostengono una critica al conformismo e il racconto di chi non si riconosce nella società di oggi, tra rabbia e fragilità. Con “Vivian” Alex Fontana ha trasformato in pop-rock autobiografico la storia con una donna siciliana, libera e trasgressiva, che si concede la passione ma non il bacio, come la protagonista di Pretty Woman. Patrizia ha unito italiano e napoletano in “Riman”, titolo che mette insieme “resta” e “domani” per parlare delle paure della crescita e della scelta di credere in se stessi.

Per i Mad-Dog “Pericolosa” è brit rock diretto, con strofe taglienti e un ritornello pop: la band di Sassari rifiuta l’idea del rocker maledetto e rivendica un’identità “a facce pulite”, senza rinunciare a chitarre e distorsori. Ultimo a esibirsi, Giacomo Calò ha cantato “A un passo da”, ballad firmata da Giuliano Sangiorgi sul vuoto che lascia la fine di un amore, fino alla richiesta di restare vicini invece di tornare insieme.

Le cover, il tilt e l’eliminazione

La seconda manche era dedicata alle cover. Le Distanze hanno aperto con “Il mondo” di Jimmy Fontana, tra qualche perplessità dei giudici sul cambio di melodia in alcuni passaggi e qualche imperfezione vocale. Alex Fontana ha portato Young and Beautiful di Lana Del Rey, giudicata intensa e magnetica, mentre i Mad-Dog si sono misurati con Psycho Killer dei Talking Heads, in un’esibizione ordinata. Giacomo Calò con Lose Control di Teddy Swims ha conquistato una standing ovation e lunghi applausi. Teo Bok ha cantato Always dei Bon Jovi, mentre Patrizia ha chiuso con Listen di Beyoncé, emozionando anche il tavolo dei giudici. Nel corso della serata Gabbani è stato fischiato per le critiche rivolte a Le Distanze.

Al ballottaggio sono arrivati i due meno votati: Camilla, con You Don’t Own Me di Lesley Gore, e Teo Bok, con Uptown Funk di Mark Ronson con Bruno Mars. Paola Iezzi e Jake La Furia hanno votato per eliminare Teo Bok, Francesco Gabbani e Irama per Camilla. Finita due a due, con Irama che ha chiamato il tilt, la scelta è passata al pubblico da casa, che ha decretato l’uscita di Camilla. In semifinale, giovedì 26 novembre, arrivano Mad-Dog, Alex Fontana, Giacomo Calò, Patrizia, Le Distanze e Teo Bok. La finale è in programma il 3 dicembre e per Paola Iezzi e Jake La Furia resta un solo artista a testa.

Artemas e Settembre ospiti della serata

Il Live si è aperto con Artemas e I Like the Way You Kiss Me, il suo brano più conosciuto, arrivato a superare 1,6 miliardi di ascolti in streaming. Il cantautore britannico era in Italia per il concerto milanese del 20 novembre e nel 2027 pubblicherà un nuovo progetto. Più avanti è toccato a Settembre, oltre 100 milioni di stream e vincitore tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025 con “Vertebre”, certificata Disco d’Oro. Ora è ripartito con “Lentiggini”, il singolo che anticipa gli appuntamenti del suo tour nei club del 2027, e nel 2023 era stato concorrente del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI