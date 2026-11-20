La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani si chiude con un doppio episodio, in onda il 26 novembre su Rai1. Nell’ultima serata ritroviamo Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, davanti a una vera resa dei conti: il Policlinico Ambrosiano è stato venduto e il suo futuro non è più scontato.

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Una serata in due episodi

La serata comincia alle 21:30 con “Incubi”, il quindicesimo episodio della stagione, e continua alle 22:40 con “Dalla stessa parte”. Ciascuno dei due capitoli dura 70 minuti, quindi la programmazione termina intorno alle 23:50, salvo variazioni di palinsesto. Chi preferisce recuperarli con calma li trova su RaiPlay, disponibili in streaming e on demand.

Il finale ha richiesto qualche aggiustamento nel calendario: la programmazione è slittata per lasciare spazio alla partita Italia-Francia di Nations League del 12 novembre. La serie è tornata il 19 novembre e adesso arriva al traguardo.

Incubi: la ricerca di Matteo e un caso delicato

Nel primo episodio Doc si mette sulle tracce di Matteo, che si allontana dal reparto rischiando di compromettere la specializzazione. Intanto arriva in corsia Cecilia Tedeschi, impegnata in un percorso di fecondazione assistita: un caso che mette in difficoltà Giulia, chiamata a lottare accanto a Stefano e Damiano per difendere l’ospedale. Il sospetto che tutti si siano sempre fidati della persona sbagliata diventa sempre più concreto.

Il percorso di Andrea, del resto, porta con sé il peso di quanto è accaduto negli anni: i dodici anni di memoria spariti dopo il colpo di pistola, la fatica di ricostruire se stesso e la scelta di restare accanto ad Agnese, l’ex moglie colpita da un mesotelioma.

Dalla stessa parte: la resa dei conti

Nel secondo episodio la storia raggiunge il punto di rottura. Il Policlinico è stato venduto, ma un ricovero inatteso riapre una possibilità: salvare la struttura e riportare alla luce la verità sullo scandalo che ha travolto l’Ambrosiano. Per Matteo arriva il momento della verità, con la scoperta di chi ha causato la morte di suo padre e la tentazione di farsi giustizia da solo.

Anche Doc si trova davanti a una scelta che può decidere per sempre il destino dell’ospedale, mentre i sospetti sullo scandalo continuano a stringere il cerchio attorno a chi lavora nel reparto. Restano tutte sul tavolo le partite aperte: la sopravvivenza dell’Ambrosiano, la vendetta che Matteo sta meditando e la decisione che il primario è chiamato a prendere per il futuro della struttura.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI