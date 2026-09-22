Balli contestati, confronti accesi e sorprese inattese: la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 ha scaldato la Casa di Cinecittà sotto la conduzione di Ilary Blasi su Canale 5, in streaming anche su Mediaset Infinity, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta è partita subito dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, entrando da subito nel vivo delle dinamiche più tese della settimana.

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Il ballo della discordia e gli scontri nella casa

Il primo grande tema della serata è stato l’esibizione delle donne sulle note de “La notte vola” di Lorella Cuccarini, diventata ben presto motivo di lite. Secondo l’accusa di alcune coinquiline, Valeria Marini avrebbe voluto impersonare la stessa Cuccarini e ritagliarsi il ruolo da protagonista, scatenando la reazione di Carmen Di Pietro e non solo. La padrona di casa ha voluto vederci chiaro e ha chiesto spiegazioni direttamente alla soubrette:

“Ma perché vuoi interpretare tu Lorella Cuccarini?”

Valeria ha reagito con fastidio, ritenendo ingiusta l’accusa di voler stare sempre al centro dell’attenzione. Ilary Blasi ha poi mostrato la clip del primo alterco tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini, scoppiato proprio durante la preparazione della prova di ballo. Anche Marina La Rosa ha espresso le sue critiche nei confronti della soubrette. A movimentare ulteriormente la puntata ci ha pensato il doppio confronto di Federica Morello, prima con Giulia Provvedi e poi con la stessa Marini: tra la Morello e la Provvedi la convivenza forzata non aiuta un rapporto che non è mai decollato, sin dalla prima puntata.

La sorpresa di Iva Zanicchi e il ricordo di Walter Chiari

Non sono mancati i momenti di grande emozione. Simone Annicchiarico ha ricevuto una sorpresa speciale: Iva Zanicchi ha fatto il suo ingresso nella Casa per salutare i VIP e ricordare insieme a lui Walter Chiari, padre del conduttore. La cantante ha voluto abbracciare il suo “nipotino” acquisito, regalando al pubblico una parentesi di tenerezza in mezzo alle tensioni della serata.

Prima dell’esibizione tanto discussa è arrivato anche un video-messaggio a sorpresa di Lorella Cuccarini, che ha voluto fare un in bocca al lupo alle donne della Casa sulle note del suo celebre brano. A chiudere il cerchio è arrivato un momento di sconforto per Valeria Marini che, a pochi giorni dall’inizio di questa avventura, ha già conquistato tutti quanti.

Televoto e nomination: chi è a rischio eliminazione

La serata ha poi lasciato spazio alla gara vera e propria. I VIP si sono sfidati in una battaglia di talenti tra il gruppo delle donne e quello degli uomini per conquistare l’immunità, e le dinamiche nate da questa battle hanno premiato Jonathan Kashanian, risultato l’unico immune dalle nomination.

Per il televoto, nessuna eliminazione è stata decretata: il pubblico era chiamato a decidere chi salvare tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa. Il primo a salvarsi è stato Marina La Rosa, seguita da Roncaccia, lasciando così solo Danto e la Morello a rischio. Il concorrente meno votato, e dunque primo candidato all’eliminazione, è Giancarlo Danto.

Spazio infine alle nomination, con i concorrenti chiamati a esprimere il proprio voto nel segreto del confessionale o palesemente. I più votati della Casa sono stati Carmen Di Pietro, Federica Morello, Roncaccia, Moreno e Varsi: il meno votato tra loro diventerà il secondo candidato all’eliminazione insieme a Danto. Per continuare a seguire gli sviluppi, la diretta h24 è disponibile su Mediaset Extra (canale 55), mentre le strisce di daytime vanno in onda su Canale 5, La5 e Italia1, con aggiornamenti e contenuti dedicati anche su Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI