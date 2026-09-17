Il quinto appuntamento di Matrimonio a Prima Vista 17 arriva su Real Time mercoledì 23 settembre 2026 in prima serata. Ancora una volta è la ricerca di un equilibrio di coppia a dettare le scelte dei protagonisti, tra chi consolida un idillio, chi aggiunge un simbolo al proprio legame e chi fatica a trovare punti in comune.

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Ivan e Giulia, l’idillio continua a Giaveno

Tutto continua a scorrere liscio tra Ivan Mangiapane, 39enne responsabile di un punto vendita della grande distribuzione organizzata, e Giulia Guidone, 33 anni. I due danno il via alla convivenza a Giaveno, città di residenza dell’uomo, anche se la vita di paese non entusiasma particolarmente la donna, che non perde tempo a sottolineare come “non fa per me, magari a 70 anni”. Nonostante le perplessità sulla quotidianità, Giulia non riesce a nascondere l’emozione quando riabbraccia Ivan e confida alla redazione che non le era mai capitato di trovarsi così bene con un ragazzo in pochissimo tempo.

Proprio per questo decide di sorprendere il marito con un regalo piuttosto particolare: delle lenzuola nuove, spiegando di non voler dormire in quelle dove lui ha fatto “le zozzerie con le altre”. Una gelosia evidente che diverte Ivan, il quale commenta: “Mi descrive come un latin lover. Qualcosa le ho raccontato, ma non penso di essere così uno sciupafemmine”. Giulia sottolinea anche la ritrosia dell’uomo verso la vita sociale: in casa ha persino dei fazzolettini da bar, mentre lei preferirebbe uscire per un caffè o una colazione. “La sua vita è molto tradizionale: lavoro, casa e famiglia. La mia è fatta di lavoro, feste con gli amici, aperitivo e vida loca”, racconta.

La Guidone si stupisce inoltre quando Ivan le confessa di avere avuto tre relazioni importanti, con due convivenze, e aggiunge di aver tradito una fidanzata con la donna con cui poi è andato a convivere. Giulia si dichiara spaventata dalla facilità con cui l’uomo è passato “fuori l’una, dentro l’altra”, e riflette su questo aspetto inedito del marito. Per l’esperta Giulia Davanzante il timore è lecito, considerando che la donna “non vuole essere un pezzo della storia di Ivan, ma il pezzo fondamentale”. Dal canto suo, Mangiapane ha una certezza: “Voglio essere non proprio il marito perfetto, che non esiste, ma avvicinarmi a questa cosa”. I dubbi non creano comunque attriti. Dopo una serata a vedere un film sul divano, i due fanno nuovamente l’amore, e la sera successiva Giulia riesce persino a portare Ivan nella sua “vida loca” con un karaoke.

Sonia e Fabrizio, un nuovo simbolo con il rito Masai

Anche per Sonia e Fabrizio il rapporto procede a gonfie vele. I due si conoscono e si piacciono sempre di più, tanto da decidere di aggiungere un nuovo simbolo alla loro unione: nell’ultimo giorno del viaggio di nozze in Kenya si “risposano” con un rito Masai. Tra i due non c’è ancora stata un’intimità completa, ma nessuno dei due lo fa pesare. Proprio per questo Sonia si confronta con l’esperta Nada per capire come togliere questo freno, e durante una chiacchierata con Fabrizio nell’ultima giornata di viaggio le scappa un “Mi piaci” che dice molto sullo stato della loro relazione.

Fabio e Adele, cena con gli amici e distanze da colmare

Discorso diverso per Fabio e Adele, che dopo la discussione sugli eventuali figli, quella che ha interrotto il loro primo pranzo da conviventi, cercano di trovare dei punti in comune. I due escono per una cena con gli amici di lui e, davanti a un banchetto di pizze e sushi, è Adele a prendere il comando della conversazione. Uno degli amici dello sposo, Feliciano, capta subito che Fabio non è ancora del tutto convinto, mentre la donna tira fuori il fatto di aver litigato con il marito per avergli rinfacciato la sua volontà di avere un bambino. Fabio si sente messo a disagio, e anche l’amico Giuseppe confessa alle telecamere: “non li vedo allineati”. Al mattino, l’uomo rimarca che hanno passato la notte a dormire, senza intimità.

La puntata del 16 settembre aveva già mostrato cosa succede quando le lune di miele finiscono: per Adele e Fabio il ritorno in Italia è stato tutt’altro che tranquillo, con un litigio sui figli dopo appena una settimana di conoscenza e la decisione di lei di non dormire più insieme. Adele aveva sofferto l’attenzione che Fabio dedicava al calcio, sentendosi trascurata, mentre lui continuava a mostrare una certa fatica davanti al carattere molto diretto della moglie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI