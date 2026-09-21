Finalmente il grande giorno è ormai arrivato, oggi, lunedì 21 settembre riaprono ufficialmente i battenti di Uomini e Donne. Le anticipazioni di questa prima settimana di messe in onda rivelano che ci saranno tanti nuovi arrivi, sia nel cast sia nel parterre. Gemma Galgani ricomincerà a mettersi in gioco sin da subito grazie all’arrivo di due corteggiatori. In studio ritorneranno Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, ma non solo loro, poi ci sarà la presentazione della nuova opinionista Alessandra Mussolini e della prima tronista Giorgia Angeloni. Ci saranno scontri di fuoco tra alcuni esponenti del parterre e molto altro.

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Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma riparte con delle delusioni, tornano delle coppie

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 21 al 25 settembre rivelano che si partirà dalla presentazione di Alessandra Mussolini come nuova opinionista del programma. Poi si passerà a parlare di Gemma Galgani, per la quale scenderanno due nuovi corteggiatori, ovvero, Fabio di 60 anni e Andrea di 68, e deciderà di conoscerli entrambi. Le cose, però, prenderanno subito una brutta piega. L’uscita con Fabio sarà gradevole, ma tra di loro ci saranno solo baci superficiali. La dama deciderà di conoscere anche Gabriele, ma subito interromperà la frequentazione in quanto lui le darà buca in un’uscita, comportamento che la protagonista non apprezzerà. L’uomo si sentirà particolarmente offeso, al punto da manifestare la volontà di andare via dal programma, ma Maria proverà a fermarlo.

In studio, poi, tornerà una coppia che ha lasciato il programma al termine della scorsa edizione, stiamo parlando di Debora Bragetti e Alessio Pili Stella. I due racconteranno che le cose tra di loro stiano procedendo a gonfie vele. Nel corso delle prime puntate di UeD, Rosanna Siino sarà assente, forse anche a causa del ritorno della coppia. Tra i grandi ritorni ci sarà anche quello di Cinzia Paolini e Marco Troiani. Anche loro spiegheranno di proseguire serenamente la loro storia, al punto da aver pianificato anche alcune date per convolare a nozze. Per contro, invece, Agnese De Pasquale tornerà in studio da sola raccontando di aver chiuso la relazione con Roberto Priolo. Tutti rimarranno spiazzati in quanto tra di loro sembrava essere sbocciato qualcosa di importante.

Dura lite in studio e confessioni imbarazzanti su una dama, la presentazione della nuova tronista

L’attenzione si sposterà poi su Antonio Marino e Paola Fatuzzo. I due racconteranno di essersi visti nel corso di questa estate. Lui, però, ha visto contemporaneamente anche Gloria Nicoletti, ma tra le due ha preferito proseguire con Paola. Le intenzioni del cavaliere saranno serie, al punto da chiedere a Paola di uscire dal programma insieme, ma lei apparirà restia. Durante il dibattito emergerà un particolare alquanto imbarazzante. In particolare, si scoprirà che Paola avrebbe chiesto ad Antonio di comprarle un abito da 2000 euro. Lui, intuendo che la donna non potesse permettersi di acquistarlo da sola, l’avrebbe accontentata. Il parterre maschile sarà quasi completamente rinnovato, tant’è che Maria De Filippi farà presentare i nuovi arrivati. Alessandra Mussolini, dal canto suo, si prenderà già la scena discutendo con Tina Cipollari per prendere le difese di Marina Brochetta.

In merito al Trono Classico, invece, verrà presentata la prima tronista che si chiama Giorgia Angeloni, mentre gli altri due troni rimarranno vuoti per il momento. Tra i corteggiatori si distinguerà Lorenzo, detto Lory, ex tentatore di Temptation Island. Giorgia sembrerà subito attratta da un corteggiatore di nome Simone, sta di fatto che lo sceglierà per ballare diverse volte.