Da oggi, 21 settembre, Far away non è più nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, e per i fan di Alya e della famiglia Albora sarà una notizia amara. La buona notizia è che non si tratta di un addio definitivo: la seconda stagione esiste già ed è stata trasmessa integralmente in Turchia.

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Far away sospesa: come cambia il pomeriggio di Canale 5

L’ultima puntata della prima stagione è andata in onda sabato 19 settembre e da oggi la soap non compare più nel consueto appuntamento del daytime. La decisione, arrivata dai vertici di Cologno Monzese, ha portato all’eliminazione della dizi turca dal palinsesto Mediaset nonostante gli ascolti fossero tutt’altro che deludenti: il ritorno di alcuni programmi storici nella programmazione autunnale ha reso necessarie modifiche che hanno finito per penalizzare proprio i fan della serie.

A ridisegnare il pomeriggio è soprattutto il ritorno di Uomini & Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il Tg5 delle 13.40 arriva la striscia del Grande Fratello VIP, seguita alle 13:55 da Beautiful, che tiene compagnia al pubblico fino alle 14:27 circa, quando il timone passa a Forbidden fruit. Le vicende di Yildiz, Sahika e Hasan Alì intratterranno il pubblico fino alle 14:45, orario in cui riparte Uomini e Donne con una fascia ampia che si chiude alle 16:05: in studio tornano Maria De Filippi insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini. Alle 16:45 è poi la volta di Dentro la notizia, approfondimento culturale e giornalistico, mentre per chi cerca ancora una dizi turca c’è Tutto per la mia famiglia.

Quando e dove rivedremo Alya e Cihan

Al momento i vertici Mediaset non hanno comunicato una data certa per il ritorno di Far away, ma le ipotesi sul tavolo sono diverse e piuttosto concrete. La più accreditata porta a novembre, quando la serie dovrebbe prendere il posto di Racconto di una notte al termine della sua programmazione, occupando così la prima serata di Canale 5. Non sarebbe la prima volta che accade: altre dizi amatissime come Terra Amara e Tradimento hanno seguito lo stesso percorso, passando dal pomeriggio al prime time.

C’è poi la possibilità di una collocazione nel weekend, con due puntate speciali dedicate al sabato e alla domenica. Infine resta l’ipotesi che vede le vicende di Alya e Cihan proseguire su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita del gruppo, sul modello di quanto accaduto poche settimane fa a My Sweet Lie, complice l’arrivo di Milo Infante con le sue trasmissioni. Dove vedremo il finale di Far away non è ancora dato saperlo con certezza, e occorrerà attendere ancora qualche giorno per capire in quale direzione intenda muoversi Mediaset.

La seconda stagione e la delusione dei fan

Chi teme che la sospensione coincida con una cancellazione può stare tranquillo: si tratta di uno stop alla programmazione nel daytime, non della fine della serie, e gli episodi successivi sono già stati girati e mandati in onda in Turchia. La seconda stagione è ricca di colpi di scena, a partire dal ritorno di Boran, il fratello di Cihan che tutti credevano morto. La versione originale turca conta 35 episodi nel formato televisivo locale, ma durata e numero delle puntate italiane possono cambiare, dal momento che Mediaset rimonta gli episodi originali in segmenti più brevi e adatti al daytime.

Intanto i numeri della prima stagione raccontano di un interesse tutt’altro che tiepido. Il debutto del 3 giugno ha portato a casa 2,005 milioni di spettatori con il 21,4% di share; il 4 giugno si è saliti a 2,035 milioni e al 24,83%; il 5 giugno la serie si è attestata a 1,841 milioni e al 21,2%. L’ultimo appuntamento ha appassionato oltre 2,2 milioni di spettatori, confermando quanto il pubblico italiano tenga alla storia. Ed è proprio questo a rendere la pausa ancora più fastidiosa: il fermo arriva mentre le vicende di Alya e Cihan raggiungono un punto di massima tensione narrativa, con il malcontento dei telespettatori che si è riversato immediatamente sui social media.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI