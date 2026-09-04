Agnese De Pasquale è stata ospite nella registrazione del 3 settembre di Uomini e Donne dove ha annunciato la rottura con Roberto Priolo. Tutti sono rimasti alquanto spiazzati, in quanto i due sembravano raffigurare una coppia davvero affiatata e ben collaudata. A destare qualche sospetto, però, è stata l’assenza del cavaliere, che non si è presentato in trasmissione. Dopo la registrazione, sul web sono trapelate delle indiscrezioni in merito a come avrebbe reagito Roberto a tutto questo e circa i motivi della sua assenza dal programma.

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La versione di Roberto Priolo sulla rottura con Agnese De Pasquale

La relazione sentimentale tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stata la dama durante la scorsa registrazione di Uomini e Donne. La donna si è mostrata addolorata nel dire di aver scoperto che Roberto non fosse l’uomo che si aspettava. Il cavaliere non ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti, in quanto non era presente in trasmissione. La sua verità, però, è stata riportata da una fonte anonima. Una persona ha contattato Lorenzo Pugnaloni dicendo di aver parlato con Roberto e di aver raccolto la sua versione.

Stando a questa testimonianza, Roberto pare abbia detto che sia stata Agnese a prendere la decisione di chiudere il rapporto. La scorsa settimana i due hanno trascorso dei giorni di vacanza insieme. Purtroppo, però, il viaggio si è interrotto in anticipo a seguito di una discussione molto accesa, al termine della quale Agnese avrebbe manifestato la volontà di interrompere la storia. La donna pare abbia detto a Roberto di non essere più innamorata di lui e di non voler proseguire la relazione non vedendolo come uomo da avere al suo fianco. Secondo Roberto, la donna stava maturando questa decisione da un po’ di tempo.

Perché Roberto non era presente a Uomini e Donne

Secondo quanto riportato, Roberto sarebbe rimasto spiazzato dalla scelta di Agnese di andare già Uomini e Donne a raccontare della loro separazione, anche perché la rottura definitiva risalirebbe solo a domenica scorsa. La sua volontà, infatti, era quella di aspettare ancora un po’, in modo da capire se si trattasse di una cosa definitiva oppure no. Roberto ha detto di non aver avuto neppure la possibilità di un confronto faccia a faccia con Agnese prima del suo ritorno a Uomini e Donne. Per questi motivi, dunque, si sarebbe sottratto al confronto in studio.

Ad ogni modo, Priolo ha ammesso di essere rimasto molto male per come siano andate le cose con Agnese, lasciando trapelare ancora un interesse nei suoi confronti. La decisione della De Pasquale, invece, è apparsa alquanto irremovibile. Infine, Roberto ha detto di essere convinto che presto la sua ex tornerà nel parterre di Uomini e Donne per mettersi nuovamente in gioco. Nel frattempo, però, Agnese sta pubblicando dei contenuti su Instagram nei quali dichiara di non avere alcuna intenzione di cimentarsi in una nuova relazione. Inoltre, la donna ha anche pubblicato un post nel quale ha detto che perdere una persona come lei sia difficile, in quanto le prova tutte prima di arrivare a prendere decisioni drastiche, ma quando succede, non si torna più indietro. Dunque, sembra davvero tutto finito per sempre, adesso non resta che attendere per vedere se Roberto deciderà di tornare anche lui a UeD per raccontare pubblicamente la sua versione.