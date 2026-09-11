L’attesa è finalmente quasi giunta al capolinea. Dopo tre mesi e mezzo di sospensione, Uomini e Donne si accinge a riaprire i battenti della nuova edizione, con tante novità, colpi di scena e dinamiche intriganti per i telespettatori. Nelle ultime settimane sono state tante le notizie trapelate sul talk show condotto da Maria De Filippi. Tra registrazioni annunciate e poi smentite, notizie trapelate e poi rimaste in sospeso, una cosa sembra certa, ovvero, che lunedì 21 settembre alle ore 14:45, puntuale come sempre, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del programma. Sul web sono trapelate numerose indiscrezioni e anticipazioni in merito a quello che accadrà. Tra grandi assenti, ritorni inaspettati e nuovi arrivi, vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quattro opinionisti sono troppi a Uomini e Donne? Chi ne pagherà le spese e gli assenti della nuova edizione

La nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia ricca di novità. In primis ci sarà l’arrivo di una nuova opinionista, ovvero, Alessandra Mussolini. Inizialmente sembrava che la new entry fosse stata ingaggiata per sostituire Tinì Cansino, ma poi si è scoperto non essere così. La quota di opinionisti, dunque, sale a quattro, forse un po’ troppi secondo alcuni utenti del web, e la cosa potrebbe penalizzare ulteriormente Tinì, che di base già interveniva poco o nulla.

Per quanto riguarda il parterre del Trono Over, anche qui ci saranno tante novità per quanto riguarda i protagonisti. Maria De Filippi ha dato spazio a nuovi esponenti, specie per quanto riguarda gli uomini. Per contro, invece, ci sono alcuni protagonisti che non sono stati riconfermati, per svariate ragioni, alcune personali, altre determinate dalla redazione. Tra di essi ci sono ad esempio le dame Maria e Marta. Edoardo Nestori, invece, per il momento non è tornato, ma non si esclude un cambiamento più avanti. Da escludere, inoltre, è anche il tanto agognato ritorno di Giorgio Manetti, di cui si parla ogni anno, ma che puntualmente non si verifica, e sarà così anche questa volta.

I grandi ritorni nel parterre di UeD e una nuova indiscrezione sul Trono Classico

In merito ai grandi ritorni, alcuni del tutto inaspettati, si sta rafforzando sempre di più l’ipotesi di rivedere Riccardo Guarnieri nel parterre. A ritornare, inoltre, saranno anche Sabrina Zago, malgrado sembrava che la donna avesse preso una strada differente, e Rosanna Siino, di cui però, non si è ancora parlato molto, almeno secondo le anticipazioni. Di Armando Incarnato e Mario Cusitore, invece, non sono trapelati più aggiornamenti. Il primo sta affrontando una nuova sfida personale, in quanto sua figlia è finita in ospedale. A comunicare la notizia è stato il diretto interessato in queste ore mediante i social, ma non ha svelato cosa sia successo alla ragazza. Dunque, tornare a UeD potrebbe essere in coda ai suoi pensieri al momento. Mario, invece, sta cercando di rimettersi in carreggiata lavorativamente dopo alcune delusioni subite.

Infine, in riferimento al Trono Classico di Uomini e Donne, per il momento sono stati presentati solo due tronisti, ovvero, Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre. Aleggia ancora il mistero per quanto riguarda gli altri due troni, che sembravano essere destinati a Giovanni Grazioso e Soraya Sabetta. Dopo tutti i gossip trapelati su Giovanni, sembrava che il suo Trono fosse saltato definitivamente. In queste ore, però, l’influencer Daria Restaino ha condiviso una storia su Instagram in cui ha detto di aver scoperto che il ragazzo sia stato confermato come tronista della nuova edizione. Prima di dare per certa la notizia, però, è opportuno attendere conferme.