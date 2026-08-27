Il ruolo di Tinì Cansino come opinionista di Uomini e Donne non è mai stato particolarmente rilevante. La donna, infatti, per tutta la durata di un’intera edizione è solita fare pochissimi interventi, alcuni dei quali anche poco rilevanti. A quanto pare, anche Maria De Filippi avrebbe compreso la situazione, tant’è che dopo anni di proteste da parte del pubblico, pare abbia assecondato il malcontento generale sostituendo la donna con una new entry.

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Tinì Cansino lascia Uomini e Donne e viene sostituita da una nuova opinionista? Cosa è emerso

Oggi pomeriggio verranno registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. In queste ore sono trapelate delle interessanti indiscrezioni in merito ad alcuni cambiamenti che verranno apportati. L’influencer Lorenzo Pugnaloni aveva anticipato che quest’anno ci sarebbe stato un grande colpo di scena nel programma, ebbene, finalmente sappiamo di che cosa si tratta. Il grande cambiamento riguarda gli opinionisti. Il posto di Gianni Sperti e Tina Cipollari è sacro, dunque, anche quest’anno i due saranno seduti fianco a fianco per commentare le dinamiche della trasmissione. Accanto a loro, però, arriverà una nuova opinionista.

L’arrivo di questa terza persona dovrebbe implicare necessariamente la sostituzione di Tinì Cansino, che, da questa stagione in poi, pare non farà più parte del programma. Per il momento, però, non è stato rivelato il nome della new entry, ma sicuramente si tratterà di qualcuno in grado di punzecchiare ad hoc i vari protagonisti di Uomini e Donne in modo da sollevare dibattiti e creare dinamiche. Pugnaloni ha parlato al femminile di questa nuova presenza nel programma, dunque, pare proprio che si tratterà di una donna.

Chi potrebbe essere la nuova opinionista di UeD

La notizia ha, chiaramente, stuzzicato la curiosità dei fan di Uomini e Donne. In tanti sono curiosissimi di sapere chi sia la nuova arrivata in trasmissione. Come è normale che sia, sul web stanno iniziando a trapelare ipotesi su chi potrebbe andare a ricoprire il ruolo di terza opinionista del programma. Tra i più gettonati, o meglio, tra i più desiderati, c’è quello di Karina Cascella. Quest’ultima ha già svolto questo ruolo all’interno del talk show, dunque, conosce perfettamente le dinamiche del programma. Inoltre, il suo carattere pungente e i suoi modi di fare irriverenti apporterebbero sicuramente una ventata di novità nel format. A rafforzare questa ipotesi c’è anche il fatto che, un po’ di tempo fa, Karina rivelò sui social di essere in procinto di tornare in televisione, dunque, che sia proprio questa l’occasione giusta? Tra poche ore lo scopriremo.