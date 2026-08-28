La prima tronista della nuova edizione di Uomini e Donne è Giorgia Angeloni, una ragazza romana di 25 anni sconosciuta al mondo della televisione. Durante la registrazione del 27 agosto di UeD è stato mostrato ai presenti il suo video di presentazione, che poi è stato successivamente divulgato anche sui canali social del programma. Stando a quanto emerso, Giorgia è una ragazza con un trascorso familiare e personale molto complicato, che le ha permesso al contempo di maturare, conoscenze, attitudini e consapevolezze che non sono scontate per ragazze della sua età. Ad ogni modo, malgrado la tronista si sia commossa nell’80% del video girato, i telespettatori non sono stati così indulgenti con lei, anzi, in tanti non hanno perso occasione per sollevare delle critiche.

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Ecco chi è Giorgia Angeloni, la nuova tronista di UeD

Giorgia Angeloni è stata presentata come prima tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Nel video di presentazione registrato per il programma, la ragazza ha parlato del suo percorso di studi, dicendo di essere laureata alla triennale in Psicologia e di essere attualmente iscritta alla specialistica in Psicologia Clinica. A tal riguardo, ha parlato della sua tesi, che ha voluto dedicare a se stessa e a tutti quei ragazzi che, come lei, sono stati costretti a crescere troppo in fretta. A soli 15 anni ha iniziato a lavorare, dopo che i suoi genitori si sono separati. Successivamente, poi, suo padre ha contratto il Parkinson giovanile, che sta compromettendo le sue condizioni sempre di più ogni giorno che passa.

La ragazza si è commossa tanto nel parlare della sua famiglia, dei problemi vissuti e del modo in cui è cresciuta, ed ha fatto soprattutto leva sul fatto che nessuno si sia mai preso davvero cura di lei e delle sue due sorelle. Adesso, dunque, cerca un uomo, e non un bambino, una persona in grado di trasmetterle un senso di protezione, anche solo attraverso un abbraccio, cosa che è sempre mancata nella sua vita. Caratterialmente si è descritta come simpatica, un po’ pesante, non permalosa, forse gelosa.

La piccata reazione degli utenti del web al video della nuova tronista di Uomini e Donne

Il video di presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne ha subito catturato l’interesse dei telespettatori del programma che, infatti, sono accorsi al di sotto del post pubblicato su Instagram dalla redazione per commentare. La maggior parte dei commenti si è rivelata a sfavore della nuova arrivata. Alcuni utenti hanno criticato il fatto che la giovane si sia premurata di raccontare tutto il suo percorso di studi, cosa che non è molto rilevante ai fini dello scopo del programma. Altri, invece, hanno ironizzato sul suo aspetto fisico, specie sulle ciglia, che sono apparse decisamente lunghe e folte e sui suoi zigomi apparentemente ritoccati. Altri ancora, invece, hanno posto l’accento sul fatto che sembri molto più grande della sua età, al punto da arrivare a darle addirittura 10 anni in più. Inoltre, c’è anche chi ha notato una vaga somiglianza con l’ex tronista Sara Gaudenzi, sarà per lo stesso accento romano, per i modi di fare, e un po’ anche per alcune peculiarità fisiche.

Naturalmente, poi, ci sono stati anche dei commenti positivi, volti ad empatizzare con la tronista a causa del suo difficile trascorso personale. Ovviamente per avere una visione più completa di Giorgia sarà opportuno attendere la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne, in modo da capire come si comporterà. Ad ogni modo, Giorgia non sarà l’unica tronista. Nel corso delle prossime registrazioni saranno presentati almeno altri due protagonisti, forse provenienti da Temptation Island. Lorenzo Pugnaloni ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di Giovanni e Soraya ma, considerando che ultimamente le smentite sono più delle conferme, tutto potrebbe cambiare.