Dopo lo speciale su Temptation Island andato in onda lo scorso lunedì stanno emergendo numerose segnalazioni su Giovanni Grazioso. Quest’ultimo sarebbe dovuto diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, tuttavia, malgrado tutti i suoi tentativi e le accortezze per cercare di ottenere questo ruolo, le cose hanno preso una piega diversa. A contribuire alla sua mancata “ascesa” probabilmente, sono state anche tutte le indiscrezioni che stanno circolando sul suo conto, che non stanno facendo altro che dipingere un personaggio molto diverso da come sembrava inizialmente. L’ultimo scoop fa riferimento ad un flirt avvenuto qualche tempo fa tra il giovane e l’ex tronosta di Uomini e Donne Cristiana Anania.

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I dettagli sul flirt tra Giovanni Grazioso e l’ex tronista di UeD Cristiana Anania

Dopo i flirt con la conduttrice Noemi Moschitta e l’ex tentatrice Elisa Vaccargiù è emersa una terza persona con cui Giovanni pare abbia avuto un flirt in questo periodo, stiamo parlando di Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne. Stando ad alcune indiscrezioni riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni, pare che sia stato l’ex volto di Temptation Island che, a partire dal mese scorso, avrebbe iniziato a mostrare interesse per la giovane, ma lei non avrebbe contraccambiato allo stesso modo. Prima di arrivare al due di picche, però, tra di loro ci sarebbero stati degli incontri, uno dei quali anche a casa di lei.

Proprio in merito a quest’ultimo punto, sul web è spuntata una foto che lui non voleva assolutamente far trapelare per non pregiudicare la sua possibile scalata verso il Trono di Uomini e Donne. Nell’immagine in questione i due sono seduti a tavola e lui è appoggiato con la testa sulla spalla della ragazza. Inoltre, sembrerebbe addirittura che lui si sia addormentato a casa dell’ex tronista, anche se tra di loro non è successo nulla di compromettente. Sulla base di quanto emerso, Grazioso si sarebbe preso una bella cotta per la Anania, arrivando ad essere molto geloso di lei, al punto da essere notevolmente infastidito dei contatti tra Cristiana e l’ex tentatore di Sabrina, Lory.

La conferma di Cristiana e il commento di Sabrina Soussi

A confermare queste indiscrezioni ci ha pensato Cristiana, la quale ha messo un like al di sotto di un post in cui si parlava di tale argomento. In merito a Giovanni, invece, il ragazzo continua ad essere assente dai social da un bel po’ di tempo. A destare sgomento, però, è un gesto che ha compiuto dopo la messa in onda dello speciale sul programma. Considerando che Filippo Bisciglia ha preso palesemente le difese di Sabrina durante il loro ultimo confronto, Giovanni ha reagito cancellando un post in cui fece una dedica al conduttore. Inoltre, ha tolto anche il segui a Cristiana su Instagram, cosa che sta facendo pensare a molti che si sia trattato di un gesto dovuto alla cosiddetta “coda di paglia”.

Ad ogni modo, sulla vicenda è intervenuta anche Sabrina Soussi, l’ex fidanzata di Giovanni. La ragazza ha commentato la vicenda per dire di essere alquanto sconcertata da questa notizia, in quanto il suo ex pare non dicesse cose positive sul conto di Cristiana quando era sul Trono. Sabrina ha raccontato che Giovanni le diceva di non sopportare la Anania, in quanto la reputava una ragazza immatura e pesante.