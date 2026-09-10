Mercoledì 9 settembre sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto i protagonisti del Trono Over. Particolare attenzione è stata data ad Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, i quali hanno avuto il loro primo confronto diretto in studio dopo l’annuncio di lei della loro rottura fatto in una precedente occasione. Poi ci sono state delle novità su Gemma Galgani e degli aggiornamenti su altre frequentazioni. Per quanto riguarda il Trono Classico, i due tronisti hanno fatto le loro prime esterne, ma aleggia un mistero sul terzo tronista.

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Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 9 settembre: scontro tra Agnese e Roberto, Gemma e Paola frenate

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata mercoledì 9 settembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che sono tornati in studio Agnese e Roberto. I due hanno avuto un confronto di fuoco, durante il quale si sono rinfacciati alcune cose che non hanno gradito l’uno dell’altra. Tra gli argomenti trattati ci sono state anche alcune questioni legati alla loro recente vacanza, durante la quale sarebbero accaduti episodi incresciosi. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha deciso di intervenire nel confronto acceso invitando i due protagonisti ad uscire dallo studio e chiarire meglio le loro faccende in privato. Al momento, dunque, non si sa con esattezza come si concluderà la loro relazione.

Poi si è passati ad un’altra coppia, ovvero, quella formata da Antonio Marino e Paola Fatuzzo. Tra di loro ci sono state delle incomprensioni. Lui si è detto sempre disposto a proseguire in maniera esclusiva a conoscere la dama, mentre lei si è mostrata molto più titubante a riguardo. Gemma Galgani, dal canto suo, sta continuando a frequentare Fabio. La donna, però, contrariamente a come è solita fare nelle sue frequentazioni, ha manifestato l’esigenza di rallentare e di andarci più piano per capire bene cosa ci sia davvero tra di loro.

Spoiler Trono Classico: nessun terzo tronista e Giacomo molto deciso

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, a generare particolare sgomento è stato soprattutto il fatto che non si sia minimamente fatta menzione del terzo, o la terza, tronista. Dopo tutti i gossip trapelati su Giovanni Grazioso, il pubblico da casa era curioso di sapere quale sarebbe stata la decisione definitiva della redazione ma, almeno per il momento, non ci sono aggiornamenti. Giorgia ha portato in esterna un corteggiatore, così come Giacomo. Quest’ultimo, però, è apparso subito molto deciso e determinato, tant’è che ha scelto di eliminare ben cinque ragazze dicendo di non reputarle abbastanza interessate a lui non percependo una reale attrazione da parte loro.