Nel corso della registrazione del 9 settembre 2026 di Uomini e Donne c’è stato un confronto molto acceso in studio tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. I due hanno battibeccato in modo così animato, al punto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi, la quale ha placato il conflitto invitando i due ad uscire dallo studio e a sbrigarsi la faccenda al di fuori. Cosa sarà successo, dunque, una volta recatisi dietro le quinte? I due avranno sicuramente continuato a discutere cercando di far valere la loro opinione, ma nel frattempo sul web stanno circolando alcune indiscrezioni, alcune anche poco edificanti per i due.

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Le indiscrezioni su cosa sarebbe accaduto dopo il confronto a Uomini e Donne tra Agnese e Roberto

Dopo la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Agnese e Roberto hanno proseguito il loro confronto lontano dagli studi. Al momento non si sa se la redazione fosse presente e, dunque, se nella prossima registrazione verrà mostrato quanto si siano detti. In ogni caso, sui social stanno trapelando alcune indiscrezioni. I fan del programma sono molto curiosi di sapere come andrà a finire tra i due, per tale motivo, l’account Instagram di Opinionista Social è stato preso d’assalto con domande inerenti proprio questa faccenda. L’esperto di gossip ha risposto, portando alla luce alcuni dettagli.

Nello specifico, c’è chi ha chiesto se i due abbiano fatto pace dopo quanto avvenuto in studio. Ebbene, l’opinionista non si è sentito di escludere questa possibilità, in quanto non sarebbe la prima volta che una coppia, dopo aver annunciato la rottura, decida di darsi un’altra chance. Altri, invece, hanno chiesto se sia previsto un ritorno in studio dei due protagonisti in qualità di single. Ebbene, stando a quanto emerso, almeno per il momento non ci sarebbe questa ipotesi per nessuno dei due, in quanto ancora troppo coinvolti sentimentalmente dalla loro relazione.

Rottura vera o solo voglia di hype? I dubbi che stanno sorgendo sul web

A generare particolare sgomento, però, è anche un’altra questione. Nel dettaglio, alcuni utenti non hanno apprezzato la scelta di Agnese di cancellare ogni traccia di sé dai social. Secondo molti, infatti, questo gesto estremamente azzardato è un po’ esagerato e sarebbe frutto solamente della voglia di far parlare di sé e generare un po’ di hype, specie in vista delle ospitate a Uomini e Donne. L’esperto di gossip, però, ha commentato dicendo che dietro questa decisione potrebbero celarsi tantissime motivazioni non necessariamente correlate al bisogno di visibilità. In ogni caso, almeno per il momento, Agnese continua ad essere assente dai social, mentre Roberto ha mantenuto intatto il suo account e le sue foto, anche quelle con Agnese, ma non pubblica contenuti da diversi giorni. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.