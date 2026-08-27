La nuova edizione di Uomini e Donne sta per ripartire e non tutti i protagonisti che hanno preso parte al programma sono stati riconfermati. Alcuni non torneranno in quanto hanno raggiunto lo scopo del talk show, ovvero, trovare l’amore, o dentro o fuori dagli studi. Altri, invece, semplicemente non sono stati riconfermati. Tra di essi c’è Sabrina Zago. La donna, seppur non sembra abbia trovato l’amore fuori dalla trasmissione, pare proprio che non ritornerà nel parterre del Trono Over.

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Perché Sabrina Zago non torna a Uomini e Donne? Cosa si sa

Sabrina Zago non è stata riconfermata tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. La dama si è messa molto in gioco nel programma, concentrandosi su diverse conoscenze, e arrivando anche ad uscire con un cavaliere per provare a frequentarlo al di fuori. Purtroppo, però, nessuna relazione si è rivelata duratura. Nonostante sia ancora single, però, la dama non è stata riconfermata nel cast della nuova edizione di UeD. A riportare questa indiscrezione è stato l’influencer Opinionista Social, il quale ha rivelato anche altre informazioni.

I fan sono un po’ in ansia per Sabrina in quanto non è molto presente sui social da un bel po’ di tempo. La donna, infatti, non ha dato spiegazioni circa il suo mancato ritorno a UeD, cosa che sta facendo sorgere delle domande. Sarà stata lei a rinunciare, oppure la decisione è dipesa dalla redazione? Molto probabilmente Sabrina è impegnata con il suo lavoro, dato che da un po’ di tempo ha intrapreso una nuova attività nell’ambito della ristorazione. Questa potrebbe essere la motivazione principale per la quale non la rivedremo nel programma, ma non si sa con certezza che si tratti solo di questo.

Le altre novità e indiscrezioni su Uomini e Donne

Per quanto riguarda le altre novità che riguardano la nuova edizione di Uomini e Donne, oltre all’arrivo di una nuova opinionista, ci saranno anche altri cambiamenti inerenti il parterre. Due cavalieri hanno rifiutato di tornare. almeno per il momento, ma è probabile che lo faranno in seguito. Si sta rafforzando sempre di più, invece, l’ipotesi di rivedere Riccardo Guarnieri nel parterre. Confermate Gemma Galgani e Barbara De Santi, mentre non si conoscono ancora le sorti di Cristina Tenuta e Rosanna Siino. Tra i grandi ritorni, invece, pare proprio che ci sarà quello di Sebastiano Mignosa, che non risulta più fidanzato con Elisabetta Gigante, anche se i due non hanno mai parlato esplicitamente della questione. Per quanto riguarda il Trono Classico, tra le troniste potrebbe esserci Francesca di Temptation Island. Come di consueto dovrebbero essere previsti due uomini e due donne, la maggior parte di loro scelti tra protagonisti non noti al pubblico.