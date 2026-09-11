Lunedì 21 settembre alle 14:45 riapriranno i battenti di Uomini e Donne, e di anticipazioni e indiscrezioni ne sono trapelate tante. In queste ore, però, alcune informazioni sono pervenute direttamente dai canali ufficiali del programma. Gli opinionisti di questa stagione hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quello che il pubblico deve aspettarsi. A colpire maggiormente sono state alcune affermazioni fatte da Gianni Sperti, che non ha esitato a mostrare una certa preoccupazione per alcuni aspetti.

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Le preoccupazioni di Gianni Sperti sull’arrivo di Alessandra Mussolini a Uomini e Donne

Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno già, la grande novità di quest’anno è l’approdo di Alessandra Mussolini come quarta opinionista del programma. La donna si è sempre contraddistinta per il suo essere schietta, sincera e pungente, caratteristiche che sicuramente saranno in grado di generare dinamiche nel talk show. Proprio in virtù di questo, Gianni Sperti ha mostrato una certa apprensione. Nel corso di un’intervista rilasciata allo staff del programma, infatti, l’opinionista ha parlato di questa grande novità dicendo di essere preoccupato in quanto si troverà a dover stare nel mezzo tra due donne molto esuberanti, ovvero, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni delle prime registrazioni effettuate, in effetti le due donne hanno già avuto modo di punzecchiarsi, specie perché hanno già mostrato di avere opinioni differenti sui protagonisti del parterre. Alessandra, ad esempio, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto di simpatizzare molto per Gemma Galgani e Marina Brachetta, che come tutti sanno sono acerrime nemiche di Tina. Già questo è sufficiente a porre le basi per screzi e stoccate tra le due. Inoltre, il fatto che entrambe abbiano una personalità predominante non fa che rafforzare ulteriormente le preoccupazioni di Gianni che, molto probabilmente, dovrà fare da mediatore.

I commenti degli altri opinionisti e la reazione del web all’incarico dato alla Mussolini

Gianni Sperti non è stato l’unico a rilasciare delle dichiarazioni allo staff di UeD. Tina Cipollari, dal canto suo, si è limitata ad annunciare il ritorno del programma in tv dopo una lunga pausa estiva. Tinì Cansino è stata come sempre di poche parole, dicendo solo che lo staff ha ricominciato a lavorare per l’amato pubblico, che ha invitato a non perdersi nessuna puntata. La più logorroica è stata Alessandra Mussolini, la quale ha detto di avere intenzione di metterci un pezzetto di sé in ogni intervento. La donna ha ammesso che non si risparmierà poiché trova molto stimolante assistere a queste relazioni, queste menzogne e queste verità. In conclusione, poi, ha rivelato che ce ne saranno da vedere delle belle.

I presupposti di dare il via ad un’altra edizione scoppiettante ci sono tutti, anche se il pubblico da casa non sembra molto entusiasta del nuovo arrivo. Al di sotto del video in questione, infatti, sono stati tanti gli utenti che hanno commentato e si sono detti contrari alla decisione di introdurre Alessandra Mussolini nel cast. Alcuni si augurano che si tratti di una figura temporanea altri, addirittura, hanno detto di aver perso interesse nel seguire la trasmissione in virtù di questo cambiamento. Ad ogni modo, per vedere come andrà davvero, non resta che attendere la messa in onda tra 10 giorni.