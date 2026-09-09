Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno appreso dalle anticipazioni trapelate in rete in queste settimane, Alessandra Mussolini è la nuova opinionista del talk show condotto da Maria De Filippi. La donna è subito entrata nel vivo del suo incarico creando già le prime dinamiche, specie attraverso alcuni scontri che si sono già verificati con la collega Tina Cipollari. Nel corso di un’intervista, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello ha fatto tante confessioni sul suo nuovo ruolo in tv, raccontando di una richiesta molto particolare fatta alla conduttrice, e non solo. Alessandra ha svelato anche che tipo di opinionista sarà, quali sono i protagonisti che le piacciono di più e quali meno e, ovviamente, ha toccato anche la questione inerente gli screzi con Tina.

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L’assurda richiesta di Alessandra Mussolini a Maria De Filippi e come si comporterà con Tina Cipollari

Sull’ultimo numero del settimanale Chi, Alessandra Mussolini ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sul suo nuovo ruolo di opinionista di Uomini e Donne. Il programma riaprirà i battenti lunedì 21 settembre, ma le prime registrazioni sono già state effettuate, dunque, la donna ha potuto tastare il terreno e fare le sue prime considerazioni. Tra gli aneddoti più divertenti, la Mussolini ha spiegato di aver fatto un’assurda richiesta a Maria De Filippi, ovvero, le ha domandato se potesse entrare nel programma come tronista. La conduttrice, però, non ha voluto sentire ragioni, anche perché la prerogativa per partecipare al programma è essere single, cosa che Alessandra non è essendo sposata. Alessandra allora le ha chiesto se potesse fare la tronista per una notte, ma anche qui ha ricevuto picche come risposta. La donna ha ironizzato sulla faccenda dicendo che la conduttrice sia molto rigida sul rispetto delle regole.

Alessandra, poi, ha parlato anche di quello che, molto probabilmente, sarà il suo rapporto con Tina Cipollari. Le due hanno già avuto modo di pizzicarsi nelle prime registrazioni, in quanto nutrono simpatie e antipatie differenti all’interno del parterre. A tal riguardo, la protagonista dell’intervista ha detto di non voler dare luogo a nessuna gara con la collega. Se le due avranno opinioni differenti sarà solo un bene, in quanto lo scopo della Mussolini è unicamente quello di capire a fondo i vari personaggi cercando di intuire se siano sinceri oppure no.

Che tipo di opinionista sarà la Mussolini e qual è la sua dama preferita al momento

Sempre in relazione al suo ruolo di opinionista, Alessandra ha svelato che si comporterà da vera pettegola, ficcando il naso in ogni questione, proprio per cercare di vederci chiaro. Sarà una grande osservatrice e, ovviamente, non si risparmierà nel dire esattamente tutto quello che le passerà per la testa, nel bene e nel male. Nella vita ama pizzicare le persone e andare a “sgamarle”. Per il momento è ancora presto, ma la Mussolini si è già fatta un’idea dei partecipanti, dichiarando che, per adesso, tra le sue preferite c’è Gemma Galgani, nonché acerrima nemica di Tina Cipollari, cosa che, naturalmente, fa già pensare che tra le due opinioniste ci saranno fuochi e fiamme. Ad ogni modo, l’opinionista ha concluso dicendo di essere molto grata a Maria per l’opportunità che le ha dato e farà del suo meglio per assolvere al suo incarico adeguatamente.