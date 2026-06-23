Settembre è ancora lontano, ma i fan di Uomini e Donne già sognano il ritorno del tanto amato talk show pomeridiano. Nel corso di questi mesi di pausa, però, la redazione del programma non è altrettanto ferma, anzi, è in pieno fermento per selezionare i futuri protagonisti che faranno parte della trasmissione nel corso della prossima stagione televisiva. Specie per quanto riguarda il Trono Classico, sono in corso i provini per cercare di fare al meglio le selezioni, considerando che gli ultimi troni si sono rivelati dei veri e propri flop. Ebbene, proprio alla luce di questo, sono emerse alcune indiscrezioni in merito a due papabili tronisti provenienti dal mondo dello spettacolo.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Ecco chi sono i possibili futuri tronisti di Uomini e Donne

Ormai è un dato alquanto certo che il Trono Over attira il pubblico di Uomini e Donne molto di più di quello Classico. Questo anche perché gli ultimi tronisti e troniste si sono rivelati decisamente poco “attraenti” per i telespettatori. Anche i corteggiatori e le corteggiatrici non sono stati all’altezza delle aspettative, sta di fatto che sono pochissimi i personaggi a cui il pubblico si è affezionato. In aggiunta, poi, c’è anche il fatto che la maggior parte delle coppie sono scoppiate, confermando i dubbi di molti telespettatori circa la scarsa sincerità dei protagonisti.

Alla luce di questo, dunque, fare i casting per i futuri tronisti di UeD sta diventando una scelta sempre più complicata. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in queste ore dall’influencer Deianira Marzano, pare proprio che due volti noti abbiano sostenuto dei primi provini con lo staff di UeD per ambire alla carica di tronisti. Il primo nome trapelato è quello di Raul Dumitras. Lui è famoso per aver partecipato a Temptation Island in qualità di fidanzato di Martina De Ioannon, storia naufragata al termine dell’edizione. Successivamente, però, fu scelta lei come tronista del programma. Stavolta, dunque, Maria De Filippi potrebbe decidere di dare una chance anche al ragazzo. Raul, inoltre, è reduce dalla recente esperienza del Grande Fratello Vip, riuscendo ad accumulare molti consensi nel pubblico. Dunque, sono in tanti che potrebbero apprezzare la sua ascesa al trono di UeD.

Il secondo nome trapelato, invece, è quello di Omer Elomari. Anche lui è un volto noto al pubblico per aver partecipato all’edizione Nip del Grande Fratello. Il ragazzo ha recentemente interrotto la relazione con Rasha. Per tale ragione, tornando ufficialmente single, ha tutte le carte in regola per intraprendere un nuovo percorso nel programma incentrato sui sentimenti. Anche lui ha colpito molto il pubblico, dunque, anche questa scelta potrebbe rivelarsi azzeccata. Ad ogni modo, non vi è ancora ufficialità di nulla, quindi, sarà necessario attendere un altro po’ di tempo prima di avere qualche conferma in più.

Spoiler Trono Over: chi potrebbe tornare e chi no

Per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne, invece, è ancora tutto da vedere. Nel corso di questa estate, infatti, bisognerà capire se gli esponenti del parterre femminile e maschile riusciranno a trovare l’amore, oppure rimarranno single e, quindi, disponibili a tornare in trasmissione. Di recente, a parlare dell’argomento è stato Mario Lenti, il quale non ha escluso un suo ritorno nel programma, anche se ha precisato di non poter dare nessuna conferma in quanto deve capire cosa accadrà in questi mesi. Certo, invece, sembra essere il ritorno di Gemma Galgani, divenuta ormai figura portante del dating show. Anche Sabrina Zago è ancora single, così come Rosanna Siino, Gloria Nicoletti, quindi, anche per loro potrebbe essere previsto un ritorno. Per contro, Paola Fatuzzo ha iniziato una relazione con Antonio Marino, quindi, i due potrebbero non tornare nel parterre a settembre. Poi si è parlato di un possibile ritorno di Armando Incarnato, ma tutto è ancora da definirsi.