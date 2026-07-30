Le cose tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante pare non stiano andando esattamente nel migliore dei modi a distanza di qualche mese dalla loro uscita da Uomini e Donne. I rumor presenti sul web sono tantissimi, ma i diretti interessati non hanno proferito parola sulla faccenda, eccetto qualche velata stoccata ambigua, lasciando aperto il dubbio. In queste ore, però, Sebastiano ha compiuto un gesto che sembra essere inequivocabilmente una confessione circa la rottura con Elisabetta.

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Gli interventi di Sebastiano Mignosa che sembrano confermare la rottura con Elisabetta Gigante

Sebastiano Mignosa ha pubblicato dei contenuti tra le sue Storie di Instagram in cui pare abbia confermato la rottura con Elisabetta Gigante. Il primo campanello d’allarme risiede nel fatto che i due non si vedono da diverso tempo e, contestualmente, hanno smesso di pubblicare foto e video insieme. A rendere il tutto più esplicito, però, ci ha pensato il cavaliere. In un primo contenuto, Sebastiano ha spiegato come immagina un rapporto di coppia sano e duraturo. Nello specifico, ha detto che bisogna sostenersi l’un l’altra, specie quando uno dei due raggiunge traguardi e ambizioni. A suo avviso è fondamentale motivarsi a vicenda e gioire dei successi altrui.

Successivamente, poi, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in auto al tramonto, mentre dal finestrino si vede il sole che, pian piano, si nasconde dietro una distesa di terra. La didascalia inserita da Sebastiano è tutta un programma. Il protagonista ha scritto: “L’importante è essere baciati… dal sole“. Attraverso queste parole, dunque, l’uomo ha lasciato chiaramente intendere che, al momento, non c’è nessuna che si prende la briga di baciarlo, men che meno quella che dovrebbe essere la sua fidanzata. Da poche ore, inoltre, ha aggiunto un nuovo post in cui ha detto di non essere solito giocare con i sentimenti. Nel momento in cui decide di dedicare il proprio tempo a qualcuno, lo fa perché mosso da sentimenti reali e forti.

Lo strano comportamento di Elisabetta

Insomma, tutti messaggi che sembrano confermare, anche se in maniera indiretta, l’esistenza di una falla profonda nel rapporto tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Quest’ultima, dal canto suo, sta assumendo un atteggiamento ancora più anomalo. La donna, infatti, non sta pubblicando alcuna stoccata, alcun riferimento velato alla sua situazione sentimentale. Ignorare completamente l’argomento, però, non sta facendo altro che fomentare i dubbi. Per contro, Elisabetta sta condividendo solo contenuti in cui è intenta a godersi le sue vacanze in compagnia di altre dame di Uomini e Donne, tra cui Barbara De Santi. Le due hanno partecipato ad un evento, e poi sono state anche in gita in barca insieme, mostrandosi molto complici e serene. Non resta che attendere per vedere se e quando deciderà di parlare.