Tra i volti più iconici delle ultime stagioni di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quello di Armando Incarnato. Il cavaliere ha fatto parte della trasmissione per diversi anni, per poi limitarsi a fare solo qualche sporadica apparizione ultimamente, fino a sparire del tutto. Malgrado la lontananza dai riflettori, però, la sua popolarità non è scemata, anzi. Sui social continua ad essere molto seguito, ma anche molto bersagliato dai numerosi hater che si è guadagnato nel corso degli anni. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, il cavaliere si è detto disposto a tornare a UeD per rimettersi in gioco e trovare l’amore, ma non solo, il protagonista ha fatto anche uno sfogo.

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Armando Incarnato parla del suo possibile ritorno a Uomini e Donne

E se Armando Incarnato tornasse a Uomini e Donne a settembre? Questa sarebbe una grande notizia per i fan, ma una pessima per i suoi detrattori e per alcuni protagonisti del parterre che si sono sempre scontrati con lui. Ad ogni modo, questa ipotesi, che fino a qualche tempo fa sembrava inverosimile, adesso sta guadagnando sempre più terreno. Ad accendere le speranze è stato il diretto interessato che, nel rispondere ad alcune domande dei fan sui social, ha rivelato di essere propenso a tornare a Uomini e Donne.

Se fino a questo momento si era assentato è stato per ragioni private molto importanti legate alla sua sfera familiare che, purtroppo, lo hanno assorbito quasi totalmente spingendolo a rivedere le sue priorità. Lui stesso, però, ha rivelato che adesso le cose sono cambiate, dunque, ci sarebbero tutti i presupposti per pensare ad un suo ritorno trionfale. Alla luce delle sue dichiarazioni, dunque, appare anche evidente un’altra condizione, ovvero, il suo essere single. Nel corso di questi mesi di assenza si era parlato di un suo possibile fidanzamento ma, a quanto pare, le cose non stanno più in questo modo. Armando, inoltre, ha anche rivelato che, malgrado i numerosi casini nei quali era solito infilarsi, si è sempre trovato bene a UeD, quindi, è un posto nel quale tornerebbe con estremo piacere.

Come reagirebbe Cristina Tenuta? E lo sfogo di Armando

Il possibile ritorno di Armando Incarnato a Uomini e Donne nella prossima stagione sancirebbe l’inizio di un nuovo percorso per il cavaliere che, sicuramente, sarebbe in grado di regalare tanti momenti degni di nota nelle puntate del programma. Inoltre, c’è da dire che nel parterre è presente anche Cristina Tenuta, con cui Armando ha avuto una relazione molto travagliata in passato. Inoltre, Cristina pare aver sempre avuto un debole per il cavaliere malgrado i numerosi alti e bassi e le accese discussioni avute con lui. Quindi, sarebbe davvero curioso vedere quale potrebbe essere la sua reazione nel trovarsi nuovamente dinanzi Armando.

Ad ogni modo, oltre a parlare del suo possibile ritorno a UeD, Armando si è anche lasciato andare ad uno sfogo in queste ore. Purtroppo il cavaliere continua ad essere bersagliato sui social, tra chi lo accusa di essere un fallito, un delinquente, in generale, una persona poco limpida, invischiata in affari loschi che gli permetterebbero di sostenere il tenore di vita agiato che ha. Ebbene, Armando ha sbottato duramente dicendo di essere stanco di essere giudicato e accusato da persone che non sanno assolutamente nulla di lui e della sua vita. I toni adoperati sono stati decisamente forti, corredati anche da un linguaggio colorito, sintomo del fatto che l’uomo non ne possa davvero più di essere oggetto di accuse infondate e infamanti.