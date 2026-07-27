In questi giorni si è molto parlato di Sebastiano Mignosa e di Elisabetta Gigante. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono finiti nel mirino dei gossip a causa del loro apparente allontanamento, almeno sulla base di quanto emerge dai social. L’atteggiamento della coppia, di trincerarsi dietro un rigido silenzio, poi, non ha fatto altro che acuire ulteriormente i sospetti che qualcosa possa essere realmente successo tra di loro. Dopo tante polemiche e rumor, Sebastiano ha perso le staffe ed ha deciso di intervenire sui social con uno sfogo.

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Lo sfogo di Sebastiano Mignosa dopo le recenti polemiche

Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante stanno ancora insieme o la loro storia è già giunta al capolinea? Una risposta definitiva non c’è, ma pare che le continue domande e insinuazioni stiano infastidendo non poco l’ex cavaliere di Uomini e Donne. In queste ore, infatti, Sebastiano ha pubblicato una Storia su Instagram nella quale ha sbottato contro alcune persone che, ultimamente, pare non abbiano altro da fare che commentare la sua vita e le sue scelte. Il protagonista ha pubblicato una sua foto in costume, mentre è intento a godersi il sole, il mare e l’estate. A corredo dell’immagine, poi, c’è una didascalia alquanto perentoria.

Mignosa ha scritto che se certe persone non si sanno godere la vita, non dovrebbero perdere il loro tempo a ficcare il naso in quella degli altri, specie in quella di chi la vita se la sa godere eccome, anche se facendo cose semplici, come nel suo caso. Sono seguite delle faccine sorridenti che, tuttavia, non sono riuscite a mascherare il risentimento che il cavaliere pare stia provando in questo momento. Ad ogni modo, anche in questa circostanza, non è stata fatta menzione di Elisabetta, cosa che, di conseguenza, non ha minimamente placato le polemiche.

Dov’è finita Elisabetta Gigante e altra reunion post Uomini e Donne

Che fine ha fatto Elisabetta Gigante nella vita di Sebastiano? Questa è un’altra domanda alla quale non c’è, per il momento, una risposta esplicita ed esaustiva. Ciò che si sa è che, ultimamente, l’ex dama di Uomini e Donne si trova nella sua bella Isola d’Elba. A testimoniarlo è stata la diretta interessata mediante i suoi social. Di recente, inoltre, la dama ha incontrato anche altre protagoniste di UeD, sollevando anche qualche polemica. Tra le persone che ha incontrato c’è anche Barbara De Santi. L’insegnante si è recata all’Isola d’Elba per partecipare ad un evento, in cui è stata convocata per partecipare in qualità di giurata alla nuova edizione di Miss Italia. Lei ed Elisabetta, così, si sono trovate a sedere l’una di fianco all’altra, con le palette alla mano, in perfetto stile sfilata di Uomini e Donne.

Sul volto di Elisabetta è stampato un sorriso, sereno e rilassato, che porta a due possibili conclusioni. La prima è che la storia con Sebastiano proceda a gonfie vele, dunque, lei non ha motivo di rattristarsi, mentre la seconda è che la relazione potrebbe essere finita senza strascichi ingombranti e rancori. La vera domanda a questo punto è: quando si decideranno i due a fare chiarezza sulla faccenda?