Paola Fatuzzo è stata una dama del Trono Over dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Di lei si è molto parlato soprattutto in relazione ad Edoardo Nestori. Quest’ultimo chiese più volte alla donna di uscire dalla trasmissione, ma lei reputò il suo tempismo decisamente sbagliato; sta di fatto che rifiutò la proposta, accaparrandosi anche parecchie critiche da parte dei presenti e del pubblico. Dopo la chiusura drastica di quella relazione, e la conseguente uscita di Edoardo dal programma a causa di pesanti segnalazioni sul suo conto, la dama è tornata a parlare di lui, della sua esperienza in trasmissione e anche di una frequentazione che ha avviato con un cavaliere lontano dai riflettori. Inoltre, ha parlato anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, lanciando qualche stoccata a quest’ultima.

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La stoccata di Paola Fatuzzo a Tina Cipollari e alcuni retroscena su Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista rilasciata da Paola Fatuzzo a Opinionista Social, la donna ha ripercorso un po’ le tappe della sua esperienza a Uomini e Donne. La dama, purtroppo, non ne è uscita molto bene, soprattutto a causa dei comportamenti assunti verso Edoardo Nestori. La sua freddezza e i suoi modi di fare un po’ bruschi e altezzosi le hanno fatto guadagnare critiche, soprattutto da parte di Tina Cipollari, che non ha mai perso occasione per attaccarla. L’opinionista è sempre andata contro di lei, difendendo Edoardo, anche dopo la divulgazione delle pesanti segnalazioni sul suo conto. Ebbene, a tal proposito, Paola ha detto di non sapere per quale ragione Tina l’avesse presa così di mira. In ogni caso, non si è comportata molto bene nei suoi riguardi, attaccandola anche quando, in realtà, si sarebbe dovuta schierare dalla sua parte. Per contro, invece, Gianni Sperti è stato un po’ più obiettivo facendo degli interventi più sensati e ficcanti.

Ad ogni modo, Paola ci ha tenuto a precisare che nella vita non è così antipatica come è apparsa a Uomini e Donne. Purtroppo, in tale contesto non si riesce ad essere se stessi al cento per cento, in quanto si verificano tante situazioni contemporaneamente che fanno un po’ perdere il controllo. Lei, inizialmente, credeva che sarebbe riuscita a divertirsi e a godersi quest’avventura liberamente, ma purtroppo così non è stato. Quando ha iniziato a provare delle emozioni, infatti, si è resa conto di non riuscire più a gestire la situazione.

Parole su Edoardo Nestori, Diego Tavani e la nascita della storia con Antonio

Nel corso dell’intervista, poi, Paola ha ribadito anche le motivazioni che l’hanno spinta a non uscire da Uomini e Donne con Edoardo. A tal proposito, ha detto che lui voleva uscire solo perché vedeva lei frenata nel contesto televisivo. Ebbene, non c’è stato alcun romanticismo in questa proposta, dunque, lei non si è sentita di accettare e, con il senno di poi, sente di aver fatto bene. Verso le ultime puntate della stagione, infatti, la dama ha iniziato ad uscire con Antonio, con il quale si è trovata subito bene. Attualmente, tra i due è ancora in corso una frequentazione, che lei si augura possa decollare. Se le cose dovessero andare bene, dunque, a settembre la donna non farà più parte del programma.

Infine, poi, Paola ha parlato anche della fugace conoscenza avuta con Diego Tavani. A tal proposito, la dama ha spiegato di non conservare un buon ricordo in quanto reputa le uscite fatte con lui decisamente inutili. Parlando del cavaliere, poi, è emerso anche un dettaglio alquanto divertente, ovvero che l’uomo pare tinga i capelli, cosa da lui sempre negata. L’Opinionista Social, però, ha detto di avere delle foto che testimonierebbero la cosa. In ogni caso, se così fosse, non ci sarebbe nulla di male, dunque, non si comprende la ragione per cui Diego abbia sentito il bisogno di mentire.