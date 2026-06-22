Tra i volti maggiormente discussi nel corso di questa edizione di Uomini e Donne c’è anche quello di Sabrina Zago. La dama sembrava essere riuscita a trovare l’amore, lasciando il programma insieme a Nicola, ma poi le cose hanno preso una brutta piega, che l’ha spinta a ritornare e ad avviare nuove frequentazioni. Nessuna di esse, però, è stata in grado di regalare alla donna la gioia di trovare la persona giusta. In questi giorni, un ex della dama ha rotto il silenzio parlando di lei e raccontando se ha rivisto la dama e come siano i rapporti con lei.

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Diego Di Fazio, ex di Sabrina Zago, fa confessioni sulla dama

Un ex di Sabrina Zago, Diego Di Fazio, ha rilasciato un’intervista sul settimanale Mio in cui ha parlato della dama, svelando alcuni retroscena sul loro rapporto. Il cavaliere è stato molto apprezzato nel corso di questa edizione di Uomini e Donne per i suoi modi di fare pacati e gentili. L’uomo aveva instaurato una frequentazione con Sabrina ma, purtroppo, le cose non hanno preso la giusta piega, sta di fatto che il rapporto si è interrotto dopo poco tempo. A distanza di qualche mese, Diego ha deciso di svelare cosa sia successo davvero tra i due.

Nello specifico, Di Fazio ha ammesso di aver preso lui la decisione di chiudere la conoscenza con Sabrina, in quanto si è reso conto di non nutrire abbastanza interesse per la donna. In molti hanno sempre ipotizzato che il motivo celato dietro la loro rottura risiedesse nella grande differenza d’età tra i due, in quanto si passano ben tredici anni. L’uomo, però, non ha confermato questa versione dei fatti. Nel corso dell’intervista, poi, Diego ha anche ammesso di non aver avuto più alcun contatto con Sabrina una volta terminata la loro conoscenza.

Come va la vita sentimentale di Sabrina Zago fuori da Uomini e Donne

Attualmente, dunque, Sabrina Zago non sta conoscendo nessun cavaliere. La donna è poco attiva sui suoi social, sta di fatto che condivide pochissimi contenuti con i suoi fan, non consentendo loro di ricevere aggiornamenti sulla sua vita. Ad ogni modo, la donna dovrebbe essere concentrata nel suo lavoro e, almeno per il momento, non è trapelata nessuna indiscrezione in merito alla sua vita sentimentale. Per tale ragione, non è difficile credere che sia ancora single e, di conseguenza, pronta a tornare nuovamente nel programma a settembre. L’estate, però, è ancora lunga, quindi, tutto potrebbe sempre accadere.