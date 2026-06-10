Tra i momenti più iconici di questa stagione di Uomini e Donne c’è stata, sicuramente, la rivolta contro Cinzia Paolini da parte del parterre del Trono Over. Durante uno dei continui tira e molla con Marco Troiani, infatti, tutti i partecipanti decisero di uscire dallo studio in massa, lasciando i due protagonisti da soli al centro. Ebbene, un cavaliere di quest’anno ha fatto delle confessioni sull’episodio, ovvero, Marco Gaggini. Il protagonista ha parlato anche di alcuni protagonisti del parterre, di alcune frequentazioni avute e di un possibile passaggio al Trono Classico.

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Le parole di Marco Gaggini sulla rivolta del parterre contro Cinzia Paolini e la fuga dallo studio

Marco Gaggini è stato tra i cavalieri più apprezzati di questa edizione di Uomini e Donne, grazie ai suoi modi di fare gentili e pacati. Nel corso di una recente intervista rilasciata per Lollo Magazine il protagonista ha commentato l’episodio della fuga del parterre, avvenuta in una delle ultime puntate di UeD, per protestare contro le indecisioni di Cinzia Paolini. Marco ha detto di non sapere con precisione da chi sia partita l’iniziativa, in quanto è stata una cosa un po’ condivisa da tutti, spazientiti dalle continue risposte vaghe che la donna dava a Marco. In ogni caso, è stata una scena epica, mai nessuno prima d’ora aveva avuto il coraggio di fare una cosa del genere.

Proprio in relazione a questa situazione, Marco ha manifestato una certa tenerezza nei riguardi di Troiani, in quanto crede che sia davvero preso da Cinzia. Per tale motivo, si augura che la frequentazione che i due hanno avviato fuori dal programma abbia effettivamente un seguito. Probabilmente, lontano dalle telecamere i due riusciranno a trovare la serenità che in trasmissione non avevano, anche a causa dei continui attacchi e delle ingerenze dei presenti.

Marco e il possibile passaggio al Trono Classico di Uomini e Donne

Tornando al suo percorso a Uomini e Donne, Marco Gaggini ha detto di essere molto felice dell’opportunità che gli è stata concessa, per la seconda volta peraltro. I fan più attenti, infatti, si ricorderanno di lui, in quanto tra il 2011 e il 2012 partecipò al Trono Classico corteggiando Giorgia Lucini, ma le cose poi non andarono a buon fine. Ebbene, a distanza di anni, Marco ha svelato se accetterebbe di tornare nuovamente in quella sezione del programma, magari nelle vesti di tronista. Marco ha spiegato di non aver mai chiesto di salire sul Trono, in quanto ha sempre preferito che le cose accadessero in maniera spontanea. Ad ogni modo, è una persona che non ama precludersi nessuna opportunità, dunque, se gli si dovesse presentare questa occasione, accetterebbe molto volentieri.

Le conoscenze avute durante quest’anno a UeD e se adesso sente qualcuna

Parlando delle frequentazioni avute a Uomini e Donne, Marco ha parlato di Cristina Tenuta ed ha detto di essersi trovato bene con lei, ma ha sempre avuto dubbi sul reale interesse della dama nei suoi confronti. In studio hanno avuto anche degli screzi in quanto il cavaliere si è sentito accusato di cose, a suo avviso, non corrispondenti alla verità. Nonostante le cose con lei non siano andate, però, Gaggini non ha alcun rancore nei riguardi di Cristina.

In merito a Marta, invece, ha detto di reputarla la più bella del parterre secondo i suoi canoni estetici, ma a volte l’attrazione fisica da sola non basta. Recentemente i due hanno anche avuto modo di sentirsi, ma tra di loro non c’è stata alcuna affinità. Dunque, al momento Marco è single al 100%, pronto a rimettersi in gioco a settembre, qualora gli dovesse essere ridata questa opportunità e, naturalmente, qualora le cose non dovessero cambiare nel corso dell’estate.