Cinzia Paolini e Marco Troiani hanno avviato una relazione dopo la sospensione estiva di Uomini e Donne. Il loro rapporto, però, è stato contraddistinto da diversi alti e bassi. In queste ore sembra che i due stiano affrontando un momento discendente. A dimostrarlo sono alcuni contenuti social che sta pubblicando Cinzia e che hanno tutta l’aria di essere delle velenose stoccate proprio contro il suo compagno.

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Le stoccate al vetriolo di Cinzia Paolini e i possibili riferimenti a Marco Troiani

Qualche settimana fa Cinzia Paolini e Marco Troiani avevano rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui avevano raccontato della loro estate e dei loro progetti futuri, tra cui anche un possibile matrimonio tra non molto tempo. Ultimamente, però, sembra che le cose tra di loro non stiano andando esattamente a gonfie vele. Il primo segnale riguarda il fatto che i due hanno smesso di pubblicare contenuti in cui appaiono in reciproca compagnia sui social. Da poco la coppia era venuta allo scoperto, palesando la loro relazione con foto di coppia e condivisione di momenti romantici, ma adesso qualcosa è cambiato.

Il secondo segnale, invece, è stato decisamente più evidente ed è stato mandato dalla Paolini. La dama, mediante il suo account di Instagram, sta pubblicando diverse Storie alquanto particolari. Ieri ha condiviso una sua foto con una didascalia che ha generato subito molto sgomento. La protagonista ha scritto: “Quando i nodi vengono al pettine, lì inizio a riflettere“. Come se non bastasse, poi, in queste ore Cinzia ha condiviso un ulteriore contenuto, ancora più esplicito e pungente. Nel dettaglio, ha pubblicato un reel in cui viene fatto un discorso inerente le dimostrazioni di interesse. In particolare si fa riferimento al fatto che, se una persona ti vuole veramente, fa di tutto per esserci. Nel momento in cui viene meno, vuol dire che ha già preso la sua decisione, dunque, non resta da fare altro che lasciarla andare. Non bisogna rincorrere mai nessuno.

Il silenzio assenso di Marco Troiani

Il nome di Marco Troiani non è mai saltato fuori, ma non risulta molto difficile credere che, effettivamente, Cinzia stia cercando di lanciare dei segnali piuttosto precisi all’uomo. Quest’ultimo, dal canto suo, è assente dai social da un po’ di giorni, cosa che sta fomentando ulteriormente il sospetto che qualcosa tra di loro non stia andando per il verso giusto. Sulla base dei contenuti pubblicati, sembra proprio che Cinzia abbia subito una delusione da parte di qualcuno che, invece, non avrebbe dovuto fare altro che mostrarsi presente e interessato. Proprio per tale ragione le ipotesi conducono tutte a Marco. In ogni caso, non resta che attendere per vedere che cosa succederà.