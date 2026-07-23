Gianni Sperti, storico e iconico opinionista di Uomini e Donne, pare sia ricoverato in ospedale in Puglia. A diffondere questa notizia sono stati i social. Sui profili di svariati influencer, infatti, è trapelata questa indiscrezione che, ovviamente, ha subito destato l’interesse e la preoccupazione dei fan appassionati della trasmissione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Cosa si sa sul possibile ricovero in ospedale di Gianni Sperti

Nel periodo estivo, quando Uomini e Donne va in pausa per oltre tre mesi, Gianni Sperti è solito cimentarsi in viaggi avventurosi, e spesso in solitario. In questo periodo, però, l’opinionista di UeD è stato avvistato non molto lontano, ovvero in Puglia, sua regione di origine. Il collega di Tina Cipollari pare abbia deciso di trascorrere parte delle sue vacanze proprio in tale luogo. Ad ogni modo, la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando sui social creando un certo scompiglio fa riferimento al fatto che l’opinionista pare abbia avuto un malore, ragion per cui sarebbe stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale di Bari.

L’influencer Alessandro Rosica ha fornito dettagli alquanto precisi sulla faccenda, ovvero ha detto di essere venuto a conoscenza della notizia secondo cui Gianni sarebbe attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Castellana Grotte. Si tratta di un’informazione alquanto precisa che, se fosse infondata, sarebbe una cosa davvero di cattivo gusto. Ad ogni modo, c’è da dire che, per il momento, non vi è conferma di tutto ciò, in quanto il diretto interessato non ha proferito parola a riguardo.

Il comportamento dell’opinionista di UeD fomenta la preoccupazione dei fan

I sospetti che l’informazione trapelata sia concreta stanno crescendo sempre di più con il passare delle ore a causa della totale assenza dai social di Gianni Sperti. L’opinionista, di solito, pubblica di tanto in tanto contenuti inerenti i suoi viaggi, i suoi spostamenti e alcuni sprazzi di vita quotidiana. Da quando è stata diffusa questa notizia, invece, il protagonista ha fatto perdere le tracce di sé. Se si trattasse di un’informazione infondata, sarebbe stato sensato e logico un intervento da parte del diretto interessato per chiarire la situazione e tranquillizzare tutti i fan che si trovano attualmente in stato di forte apprensione per lui. Il fatto che, invece, tutto taccia, sembra essere una velata conferma di quanto starebbe accadendo. Anche Tina Cipollari, collega nonché amica di Gianni, non è intervenuta sulla questione, cosa che sta fomentando ulteriormente la preoccupazione. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere cosa succederà.