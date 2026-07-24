In questi giorni si è parlato di una possibile lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due, però, contrariamente a come hanno agito in passato, non hanno proferito parola sulla faccenda, lasciando i fan di Uomini e Donne a crogiolarsi nel dubbio. Adesso, a rendere il quadro ancora più incerto è un contenuto pubblicato da Elisabetta sui social. La donna ha mostrato una foto in cui è in compagnia di altri due volti di UeD. Al di sotto del post in questione si è scatenato il caos in men che non si dica, tra domande rimaste senza risposta, insulti pesanti e battibecchi alquanto pungenti.

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Il post di Elisabetta Gigante che crea sgomento sui social

Elisabetta Gigante è piuttosto attiva sui suoi social, dove è solita condividere con i suoi fan sprazzi delle sue giornate e di quello che le piace fare. In queste ore, ad esempio, la donna ha pubblicato una foto in cui si è mostrata in compagnia di altre due dame del parterre di Uomini e Donne, ovvero Lucia Marino e Marta Martinelli. La prima ha lasciato la trasmissione per esigenze lavorative, mentre la seconda ha provato ad instaurare varie relazioni, senza portarne nessuna a termine. Ad ogni modo, il tempo che le tre donne hanno condiviso insieme nel programma è bastato affinché nascesse tra di loro una bella amicizia che, di fatto, le ha portate ad incontrarsi anche lontano dalle telecamere.

Questa reunion, però, non ha entusiasmato particolarmente gli utenti del web, anzi. In men che non si dica, è scoppiato il caos tra i commenti, in quanto ci sono stati molti interventi piccati contro le tre donne. Una persona ha definito l’immagine in questione come “la saga degli orrori”, frase che non è stata affatto gradita da Lucia che, infatti, ha prontamente risposto. L’ex dama di UeD ha replicato in maniera pungente all’utente pubblicando una sua foto alludendo al fatto che fosse poco carina e, dunque, lei in primis incarnasse una “saga dell’orrore”. La persona ha replicato ulteriormente, dando luogo a nuove accuse pungenti e poco carine.

Le domande su Sebastiano Mignosa e il comportamento sospetto di Elisabetta

Oltre che offendere le tre protagoniste, però, alcuni commenti sono stati riferiti anche all’assenza di Sebastiano Mignosa, che ormai non si palesa al fianco di Elisabetta da troppo tempo. Questa lontananza sta contribuendo a rendere i sospetti di una loro presunta crisi sempre più consistenti. Al di sotto del post in questione, infatti, in tanti hanno chiesto che fine avesse fatto l’uomo, tutte domande che sono rimaste prive di una risposta. La reticenza della dama non fa che acuire i sospetti che tra loro qualcosa non vada. Nel frattempo, anche Sebastiano non sta condividendo alcun contenuto sui social inerente la sua situazione sentimentale. Che si tratti di una vera e propria crisi, di un modo per fare hype o di semplici coincidenze, solo il tempo potrà dare tutte le risposte.