Alessio Pili Stella è stato tra i protagonisti più discussi dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Il cavaliere è stato al centro della scena, sia in maniera diretta, per le dinamiche che ha creato con alcune dame del parterre, ma anche in maniera indiretta, quando è intervenuto numerose volte per commentare questioni altrui. Proprio questo suo modo di fare ha spinto il pubblico da casa a schierarsi in due fazioni. Tra detrattori e fan, Alessio continua ad essere al centro dell’attenzione anche adesso che UeD è in ferie. Proprio in queste ore, l’uomo è stato preso di mira sui social a causa del suo aspetto fisico, e lui ha deciso di non rimanere in silenzio.

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Le accuse contro Alessio Pili Stella dopo Uomini e Donne e la sua replica

In questi giorni, il nome di Alessio Pili Stella è stato al centro dei gossip a causa di una possibile crisi con Debora Bragetti, prima confessata dalla donna e successivamente da lei stessa smentita. Adesso, però, a far discutere non è la vita sentimentale di Alessio bensì il suo aspetto fisico. Il cavaliere ha pubblicato sul suo profilo di Instagram alcuni commenti negativi ricevuti dagli utenti del web. Diverse persone lo hanno attaccato sulla sua estetica, accusandolo di avere i capelli finti e di avere un naso pessimo, probabilmente rifatto male, simile a quello di Michael Jackson. Altri utenti, invece, hanno invitato il cavaliere a non darsi tante arie.

Ebbene, Pili Stella ha deciso di replicare a queste accuse e offese con un video ironico. Nella clip in questione, Alessio si trovava in spiaggia intento a godersi una giornata al mare in totale relax. Nel leggere tutti i commenti negativi scritti contro di lui, il cavaliere ha iniziato a massaggiarsi i capelli, provando anche a tirarli, in modo da dimostrarne l’autenticità. Successivamente, invece, è passato a massaggiarsi il naso.

La reazione del web e i dubbi sul rapporto con Debora Bragetti

Il post in questione ha, in poco tempo, attirato l’attenzione degli utenti del web, che non hanno esitato a commentare. Alcuni hanno continuato ad insultare il protagonista di Uomini e Donne, mentre altri hanno voluto prendere le sue difese, dicendo che il suo look da finto trasandato sia molto affascinante. Altri, invece, si sono soffermati su un altro aspetto, ovvero l’assenza di Debora in questa giornata di relax che si è concesso Alessio.

Stando a quanto rivelato dalla donna, le divergenze che ci sono state con Alessio a causa di alcune ingerenze da parte di Rosanna Siino sarebbero state appianate nel giro di poco tempo e in maniera pacifica. I due, però, non si stanno mostrando insieme sui social. Cosa che sta facendo sorgere il sospetto che in realtà le cose non stiano esattamente in questo modo. Il fatto che Alessio non si sia preso la briga di replicare chiarendo la situazione, così come ha fatto alle accuse sul suo aspetto fisico, sta fomentando ulteriormente i sospetti che qualcosa non vada nella coppia.