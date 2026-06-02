In questi giorni si è parlato molto della crisi che sarebbe nata tra Debora Bragetti e Alessio Pili Stella dopo pochissimo tempo dalla loro uscita eclatante da Uomini e Donne. Non si è trattato di pettegolezzi, in quanto a raccontare l’accaduto è stata la diretta interessata mediante delle dichiarazioni rilasciate a Lorenzo Pugnaloni. Dopo aver sollevato il polverone, però, la donna pare abbia ritrattato tutto, ridimensionando la cosa e facendo sorgere il sospetto che il tutto possa essere stato issato solo per attirare un po’ i riflettori a sé, dato che le telecamere di UeD si sono spente. Dopo la diffusione di queste accuse, però, Debora non è rimasta in silenzio, anzi, ha replicato in modo molto piccato.

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Le accuse contro Debora Bragetti di aver inscenato la crisi con Alessio Pili Stella solo per fare hype

In questi giorni Debora Bragetti ha raccontato di una crisi con Alessio Pili Stella causata da alcune ingerenze da parte di Rosanna Siino, che stavano diventando pesanti e ingestibili per la dama. Una volta trapelate queste notizie, Pugnaloni ha ricontattato la donna per chiederle se ci fossero degli aggiornamenti ma, in tale occasione, Debora ha ritrattato tutto. La dama ha rivelato di non voler parlare più della faccenda, in quanto la cosa è stata un po’ ingigantita. Le ingerenze di Rosanna si sono trasformate da insistenti in un singolo messaggio e una videochiamata partita per errore. La crisi con Alessio è stata declassata a semplice momento di confronto, conclusosi nel migliore dei modi con serenità e tranquillità.

Questo modo di ritrattare di Debora ha indispettito Pugnaloni che, infatti, ha accusato la donna di aver inscenato consciamente un polverone solamente per hype e per far parlare un po’ di lei e di Alessio. A suo avviso, infatti, il comportamento della donna non sarebbe stato corretto, in quanto è come se avesse fatto passare lui per la persona che ha voluto creare questa dinamica, quando in realtà tutto sarebbe partito unicamente da lei.

La replica piccata di Debora alle accuse e la situazione con Alessio

Alla luce di queste accuse, Debora ha deciso di intervenire mediante i social per mettere in chiaro la sua posizione. La donna ha spiegato di non aver ingigantito proprio un bel niente, ma di aver semplicemente contattato l’esperto di gossip per “ristabilire dei confini” che continuavano a ledere la sua pace. Dietro il suo gesto non ci sarebbe nessuna volontà di “rimanere a galla” o di attirare a sé i riflettori. Debora, inoltre, ha anche approfittato di questo intervento per rimarcare il fatto che, in passato, Pugnaloni le chiese un’intervista che lei rifiutò e, a quanto pare, il giornalista avrebbe con lei ancora il dente avvelenato, ragion per cui avrebbe approfittato dell’occasione per infangarla.

La Bragetti ha puntualizzato che una discussione non implica necessariamente una crisi in un rapporto, e che rifiutare di rilasciare interviste sulla faccenda non equivale a ritrattare tutto ma, semplicemente, a non alimentare dinamiche infondate, che sono state peraltro risolte in tranquillità. Infine, la donna ha ribadito che da parte di Rosanna ci sarebbero stati solamente un unico messaggio mandato ad Alessio e una singola videochiamata, partita peraltro erroneamente. Chiarito tutto questo, la dama ha invitato tutti a prendersi le proprie responsabilità. Dunque, non resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi e per capire se la pace fatta tra Alessio e Debora sia destinata a durare nel tempo oppure no.