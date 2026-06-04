Sono settimane che non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Tutto è nato dopo che l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha manifestato la sua intenzione di recarsi dalla dama in Valle d’Aosta, dove lei trascorrerà la maggior parte delle vacanze estive, per incontrarla e prendere un caffè insieme. La dama si è limitata a pubblicare sui suoi social il trafiletto di un articolo inerente proprio queste confessioni, alimentando naturalmente i gossip. In queste ore, però, sono sopraggiunti altri dettagli che sembrano rendere sempre più verosimile questa ipotesi. Anche Tinì Cansino ha condiviso dei contenuti che stanno suscitando un certo clamore.

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Tinì Cansino fomenta i gossip sul possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti fuori da Uomini e Donne

A Uomini e Donne nulla può mai dirsi. Stagione dopo stagione ne accadono sempre di tutti i colori, dunque, anche un possibile ritorno nel parterre di Giorgio Manetti non sarebbe da escludere. Prima di arrivare a questo, però, nel corso di questa estate potrebbe verificarsi un primo riavvicinamento tra il gabbiano e la sua “Gems”. A fomentare ulteriormente questo gossip è stata l’opinionista di UeD Tinì Cansino, che di solito non commenta molto le dinamiche del programma, specie lontano dallo studio.

In queste ore, però, mediante il suo profilo Instagram, Tinì ha condiviso dei contenuti inerenti proprio Gemma e Giorgio. Nello specifico, la donna ha voluto ricordare che, esattamente 10 anni fa, su Canale 5 andava in onda in prima serata uno speciale su Uomini e Donne dedicato alla coppia. Al centro dell’attenzione c’era la lettera che la Galgani scrisse per Manetti che, prima di quel momento, non era mai stata resa nota. Il fatto che questo contenuto sia stato condiviso proprio in questo periodo, durante il quale si sta molto parlando di un possibile riavvicinamento tra i due protagonisti, sta fomentando i sospetti di chi crede che, effettivamente, qualcosa bolla in pentola.

Il possibile incontro di Gemma e Giorgio in Valle d’Aosta

Nel frattempo, ad accendere ulteriori gossip sulla faccenda è stato anche Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha condiviso una Storia in cui ha mostrato una chiamata persa ricevuta sul suo cellulare proveniente dalla Valle d’Aosta. Ebbene, a tal proposito, il giornalista ha detto che sarebbe tentato dal ricontattare quel numero nella speranza che si tratti di Gemma Galgani, la quale vorrebbe informarlo di un incontro avvenuto con Giorgio Manetti. Considerando che quella di andare a trovare Gemma pare sia una volontà di Giorgio, non resta che rimanere sintonizzati per scoprire se ci saranno degli sviluppi sulla questione.