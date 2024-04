Le soap di origine turca continuano a riscuotere un enorme successo tra i telespettatori italiani, che si appassionano alle vicende attendendo gli episodi inediti. É accaduto anche con Terra Amara, versione italiana del titolo originale Bir Zamanlar Çukurova, un serial composto da quattro stagioni per un totale di 141 episodi. Se il suo debutto sul canale ATV è avvenuto nel 2018, in Italia invece è diventato un appuntamento fisso per il pubblico a partire da luglio 2022, quando ha fatto il suo esordio su Canale 5.

Per quanto gli italiani abbiano dimostrato fin da subito un grande attaccamento alla serie turca, si sono dovuti altresì adeguare ai ricorrenti cambi di palinsesto scelti da Mediaset per la messa in onda delle puntate inedite. Rimane però, la possibilità di vedere gli episodi in replica, sia attraverso gli stessi canali tv dell’azienda, che grazie alle app di streaming.

Terra Amara, quando vanno in onda le puntate inedite

Le tantissime variazioni di programmazione hanno dato la sensazione che Terra Amara non potesse trovare pace. Mediaset, in realtà, è andata costantemente alla ricerca del migliore piazzamento nei palinsesti. Considerando l’alto potenziale della soap infatti, non ha temuto ad usarla come diretta concorrente di produzioni molto seguite sulle altre reti. Se per gran parte della sua messa in onda la serie turca ha tenuto compagnia agli italiani nella fascia pomeridiana delle 14.10 dal lunedì al venerdì, dallo scorso marzo era stata “promossa” con un salto di qualità in prima serata.

Le puntate inedite, che si avvicinano sempre di più al finale, sono passate dunque alle 21.20 circa del venerdì sera. Anche questa impostazione tuttavia, ha subito poi un cambio di programma a causa della messa in onda di Se potessi dirti addio, che ha fatto anticipare Terra Amara al giovedì. Quando verranno trasmesse le ultime puntate in tv? Stando alle ultime indiscrezioni, nel mese di Aprile la soap potrebbe nuovamente essere spostata a causa dell’inizio dell’Isola dei Famosi, con un appuntamento pomeridiano della domenica, dalle 14.30 alle 16.30. Nonostante il palinsesto “ballerino”, la soap turca dovrebbe trovare la sua conclusione in Italia entro maggio.

Terra Amara, come vedere le repliche in tv

Come accade per diverse altre soap e serie tv, anche Terra Amara offre ai telespettatori la possibilità di rivedere le puntate direttamente attraverso digitale terrestre, sui canali della stessa Mediaset. Il palinsesto di La5 accoglie le vicende di Çukurova con regolarità, trasmettendo le repliche degli episodi ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 11.00. La domenica invece, la programmazione parte dalle ore 10.00 e termina alle 12.45 circa.

Ma l’appuntamento con le repliche televisive è raddoppiato a partire dallo scorso 11 marzo 2024, quando Rete 4 ha iniziato a proporre Terra Amara alle ore 19.40 dal lunedì al venerdì. In questo caso, la rete ha deciso di offrire ai telespettatori l’opportunità di ricominciare dalla prima puntata la visione, coinvolgendo così chi ancora non aveva mai visto la soap turca o chi avesse voglia di rivedere gli episodi.

Terra Amara, come vedere le puntate in streaming

Per gli appassionati di soap tv che non hanno tempo di seguire le puntate in diretta, resta sempre invariata la possibilità di utilizzare la piattaforma Mediaset Infinity per guardare i propri contenuti preferiti in streaming. Nel caso del browser, basterà collegarsi al sito mediaset.infinity.it attraverso il quale scegliere Terra Amara nel catalogo e selezionare la puntata prescelta. Per poter godere senza limiti dei contenuti gratuiti però, sarà necessario entrare attraverso un account registrato, o procedere ad una rapida registrazione con profilo social o email e password.

Mediaset Infinity è disponibile anche sotto forma di applicazione e consente dunque, di vedere Terra Amara anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, o Smart TV. Una volta verificata la presenza dell’app (nel caso di quest’ultima) o scaricata gratuitamente attraverso il proprio market Android o Apple, non resterà che accedere con i propri dati o registrare un account. La soap turca comparirà nella sezione del catalogo “Fiction e Serie Tv”, dove si potrà poi selezionare la puntata se già presente tra quelle disponibili.