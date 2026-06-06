Finito Uomini e Donne, i riflettori continuano ad essere puntati su Cinzia Paolini e Marco Troiani. Questo, molto probabilmente, era un po’ il loro scopo, considerando che hanno terminato questa edizione lasciando il pubblico con il fiato sospeso, ansioso di sapere cosa sarebbe successo tra di loro. I due, però, con i loro modi di fare altalenanti, gli alti e i bassi e le discussioni accese, si sono conquistati anche tante critiche e tanti detrattori. Tra di essi c’è anche un esponente del Trono Over di UeD, ovvero, Diego Tavani. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista nella quale ha espresso parole al vetriolo contro i due protagonisti.

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I duri attacchi di Diego Tavani contro Cinzia e Marco dopo Uomini e Donne

In un’intervista rilasciata per Lollo Magazine, Diego Tavani ha parlato di diversi argomenti inerenti Uomini e Donne. Tra i temi toccati, però, non è potuto mancare quello riguardante Cinzia Paolini e Marco Troiani. Il cavaliere, già nel corso delle ultime puntate della trasmissione, aveva mostrato il suo disappunto nei riguardi di questa relazione, ponendo soprattutto l’accento sulla scarsa sincerità di Cinzia. Ebbene, a quanto pare, anche fuori da UeD la sua opinione non è minimamente cambiata. Il cavaliere, infatti, ha ribadito di aver trovato un po’ sospetta la tempistica con cui sono sopraggiunte tutte le segnalazioni su Troiani. Nello specifico, Diego ha alluso al fatto che, molto probabilmente, lui e Cinzia potrebbero essersi accordati sulla cosa per allontanare il più possibile la loro uscita dal programma.

In queste ore, inoltre, sono emersi svariati indizi sui social che lasciano intendere un ricongiungimento tra Cinzia e Marco. Ebbene, alla luce di questo, Diego ha ammesso che, se così fosse, i suoi sospetti e le sue previsioni si sarebbero avverati. In tal modo, infatti, la coppia sarebbe uscita allo scoperto rendendo palese il tentativo di tenere costantemente accesi i riflettori su di sé. Nel corso dell’intervista, poi, Diego ha parlato anche del ruolo di Mario Lenti in tutto ciò. Ebbene, a tal proposito, ha detto di non conoscere bene l’uomo, dunque, non sa dire se le sue intenzioni fossero sincere oppure no. In ogni caso, crede che Cinzia fosse più presa da lui che da Marco, tuttavia, reputa Mario un uomo molto più scaltro e lucido, quindi, difficile da abbindolare e manipolare, per questo le sue mire sarebbero ricadute su Marco.

Le foto che incastrano Marco e Cinzia insieme: il ricongiungimento è palese

Insomma, si tratta di accuse piuttosto pesanti, che necessiterebbero di una replica da parte dei diretti interessati ma, almeno per il momento, nulla di tutto questo è avvenuto. Cinzia e Marco, infatti, sembrano intenti a viversi il loro ricongiungimento lontano dai riflettori. I due non hanno ancora reso esplicito il loro ritorno di fiamma, tuttavia, stanno condividendo tante foto sui social che lasciano intendere proprio questo. Ad ogni modo, a chiarire la faccenda ci hanno pensato, come sempre, i fan-spia della trasmissione. In queste ore, infatti, sono state divulgate delle foto che ritraggono la coppia insieme seduta al tavolino, mentre ciascuno dei due sorseggia un cocktail. Entrambi sembrano sereni, sorridenti e rilassati, a dimostrazione del fatto che tutte le divergenze sembrano appianate. Non resta che attendere per vedere che cosa succederà.