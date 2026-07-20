Tra le troniste dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne c’è Cristiana Anania. La ragazza era uscita dal programma insieme ad Ernesto Passaro. Tra i due sembrava esserci un’intesa molto forte, ma poi le cose sono cambiate. Di punto in bianco i due hanno annunciato la loro rottura, senza dare troppe spiegazioni sulle cause. Il loro comportamento ha sempre dimostrato poca chiarezza e trasparenza, cosa che il pubblico da casa, che ha seguito con passione la loro storia, non ha apprezzato. Anche in queste ore è accaduto qualcosa che sembra essere poco chiaro. Su Cristiana, infatti, è trapelata una segnalazione secondo la quale sembrerebbe che abbia voltato pagina dopo Ernesto. Lui ha reagito alla notizia, ma in maniera molto velata, e anche Cristiana si è lasciata sfuggire qualcosa, ma non troppo.

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La segnalazione sul presunto nuovo amore di Cristiana Anania e la reazione di Ernesto Passaro

Cristiana Anania ha davvero intrapreso una nuova relazione dopo la rottura con Ernesto Passaro? Stando a quanto rivelato dall’influencer Daria Restaino, pare che la giovane sia stata avvistata in compagnia di un ragazzo all’interno di un supermercato. Sulla base della segnalazione in questione, i due erano abbracciati e si coccolavano. Inoltre, pare che un amico di questo ragazzo abbia pubblicato un contenuto sui social in cui i due sono stati immortalati.

Dopo la diffusione di questa segnalazione, Ernesto ha replicato, ma in maniera piuttosto piccata. Nello specifico, ha scritto sui social “tempo al tempo“. La sua frase è stata interpretata, non solo come un riferimento alla notizia su Cristiana, ma anche come un modo per dire che si aspettava che le cose sarebbero andate in questo modo poiché, probabilmente, Cristiana aveva un rapporto poco chiaro con questa persona già da tempo. Ad ogni modo, queste restano mere supposizioni degli utenti del web.

Le parole criptiche dell’ex tronista di UeD che confermerebbero tutto

Per quanto riguarda Cristiana Anania, invece, la ragazza non ha commentato esplicitamente questa segnalazione. In queste ore, però, la giovane ha aperto una box di domande in cui ha chiesto ai fan di chiederle qualunque cosa. Un utente le ha detto di aver notato nei suoi occhi una luce diversa. Dopo tempo, infatti, Cristiana sembra sia felice e serena. Ebbene, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la percezione dell’utente in questione dicendo che, effettivamente, nell’ultimo periodo le cose stanno tornando a girare per il verso giusto.

Cristiana ha ammesso che, dopo diverso tempo di buio, finalmente nella sua vita sta tornando a splendere il sole e sta tornando a vedere il mondo a colori. In questo periodo è serena, anche se crede che il concetto di felicità sia un po’ troppo complesso da spiegare, Le parole di Cristiana sono state alquanto velate, tuttavia, sommate alla segnalazione trapelata, sembrano assumere una connotazione ben precisa. Molto probabilmente, a donare nuovamente il sorriso alla Anania potrebbe essere stato davvero un nuovo amore. Ad ogni modo, con il tempo le cose verranno a galla.