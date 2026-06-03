Dopo aver sollevato e poi smontato il polverone inerente alla crisi tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti a causa di Rosanna Siino, c’è un altro argomento che sta tenendo accesi i riflettori sui tre protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Una volta terminate le registrazioni del programma, e poi anche le messe in onda, Alessio e Debora sono stati raggiunti dallo staff della trasmissione, il quale ha chiesto loro di rilasciare alcune dichiarazioni, specie in riferimento alla reazione avuta da Rosanna a seguito della loro uscita dal programma. Ebbene, soprattutto Alessio ha detto delle parole alquanto inaspettate.

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Le parole inaspettate di Alessio Pili Stella sulle lacrime di Rosanna Siino e la freddezza di Debora

Rosanna Siino non è riuscita a mascherare tutto il suo dispiacere e la sua delusione nel vedere Alessio Pili Stella e Debora Bragetti lasciare Uomini e Donne da coppia innamorata. La donna è scoppiata in lacrime sia in studio sia, successivamente, dietro le quinte con la redazione. Fino a questo momento, però, Alessio e Debora non erano intervenuti sulla faccenda rivelando cosa pensassero dell’accaduto. Ci ha pensato lo staff di UeD a raggiungere i due protagonisti chiedendo loro un’intervista pubblicata poi sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine.

Alessio ha fatto delle confessioni inattese, che potrebbero aver generato un po’ di fastidio in Debora, che non ha mai nascosto di non vivere serenamente questa sorta di situazione irrisolta tra il suo compagno e Rosanna. Pili Stella ha spiegato di essere rimasto molto colpito e turbato dalle lacrime di Rosanna. Inizialmente credeva che il sentimento della donna nei suoi riguardi fosse stato amplificato dal contesto televisivo. In quella circostanza, invece, si è reso conto del fatto che la dama fosse realmente presa da lui, in un modo che non si aspettava. Proprio per questo, è stato molto male nel vedere la Siino soffrire a causa sua. Nonostante come siano andate le cose tra di loro, Alessio reputa Rosanna una donna speciale.

Per quanto riguarda Debora, invece, la dama è stata decisamente più diplomatica e meno coinvolta emotivamente dalla reazione di Rosanna Siino. Nello specifico, la protagonista ha detto che i sentimenti in generale sono in grado di mettere in evidenza il lato umano delle persone. Tutte le emozioni, come è giusto che sia, possono essere positive o negative, quindi, sarebbe opportuno normalizzare queste fasi senza mostrarsi chissà quanto stupiti.

La reazione di Rosanna e cosa sta facendo dopo Uomini e Donne

Insomma, due reazioni completamente differenti che, chiaramente, sono dettate dal fatto che Alessio nutre ancora un affetto nei riguardi di Rosanna, mentre Debora non ha mai provato molta simpatia nei suoi riguardi. Almeno per il momento, Rosanna non è intervenuta sulla faccenda, specie in relazione alle parole di Alessio. La donna si sta concentrando sulla sua vita, dedicandosi alla cura del suo aspetto fisico, al suo lavoro e alle sue amicizie. Tant’è che di tanto in tanto condivide anche dei contenuti sui social, che vengono sempre molto apprezzati dagli utenti del web. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli sviluppi.