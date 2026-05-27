La seconda stagione di Money Road è partita forte e giovedì 28 maggio torna su Sky Uno con un episodio che promette di alzare ancora di più la tensione. Dopo il ritiro di Riccardo nella puntata d’esordio e un montepremi già sceso a 328.950 euro (dai 350.000 iniziali ne sono stati aggiunti 50.000, ma già 21.000 sono stati bruciati in tentazioni), la Compagnia delle Tentazioni dovrà affrontare nuove sfide nella giungla malese. E non solo: due nuovi concorrenti stanno per sbarcare nel gruppo, pronti a mettere in discussione gli equilibri faticosamente costruiti.

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Money Road episodio 2: nuovi ingressi e gerarchie da ridefinire

La Compagnia riparte con 11 persone dopo l’abbandono di Riccardo: Marilina (infermiera bolognese, 41 anni), Simona (impiegata milanese, 47 anni), Chiara (freelance anconetana, 25 anni), Sebastiano (libero professionista milanese, 25 anni), Roberto (traslocatore viterbese, 63 anni), Daniele (esperto d’arte milanese, 51 anni), Meryem (content creator napoletana, 25 anni), Adele (ingegnere aquilana, 49 anni), Marco (project planner milanese, 42 anni), Fabrizio (commesso milanese, 34 anni) e Luana (imprenditrice bresciana, 41 anni).

Ma il gruppo non resterà a lungo in undici. Ben presto faranno il loro ingresso Giordano, speaker radiofonico 30enne di Modena dall’atteggiamento spigliato, e Camilla, modella milanese 24enne con spirito da globetrotter. Come accaduto nella prima edizione dello strategy game condotto da Fabio Caressa, i nuovi arrivi sono sempre un elemento destabilizzante: portano energie fresche, ma anche dinamiche inedite e potenziali alleanze che possono cambiare tutto.

Il secondo episodio metterà alla prova il gruppo con nuove tentazioni progettate per far vacillare anche i più determinati. Tra le proposte presentate da Caressa ci saranno lussuose abitazioni (un contrasto stridente con la vita spartana nella giungla), incarichi top secret che solo pochi potranno conoscere, e trekking ad alto rischio tra mangrovie infestate di serpenti. Come se non bastasse, la nomina della nuova guida del gruppo si preannuncia decisiva: il ruolo quest’anno è stato reso molto più impegnativo rispetto alla prima edizione, con responsabilità che peseranno sia sul singolo che sull’intero collettivo.

Ogni decisione della guida, ogni tentazione accettata, intaccherà ulteriormente il montepremi che tutti si contenderanno alla fine dell’esperimento. La domanda è sempre la stessa: quanto si è disposti a sacrificare per un piccolo comfort immediato, sapendo che ogni euro speso oggi è un euro in meno domani?

Dove e quando vedere Money Road

Il secondo episodio di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo va in onda giovedì 28 maggio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. L’episodio è disponibile anche on demand su Sky Go per gli abbonati. Per chi preferisce la visione in chiaro, tutti i martedì sera TV8 trasmette le puntate in replica, disponibili al tasto 8 del telecomando.