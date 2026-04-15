Nella registrazione del 14 aprile 2026 di Uomini e Donne al Trono Over una coppia ha abbandonato il programma, stiamo parlando di Sebastiano Mignosa e Simona. Anche per un’altra coppia le cose stanno andando alla grande, al punto che si è paventata anche per loro un’uscita dalla trasmissione tra non molto, ma non solo. Passando al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno è stato spiazzato da una confessione di Elisa Leonardi che, inevitabilmente, ha modificato alcune dinamiche inerenti anche Martina Calabrò.

Anticipazioni Trono Over UeD: una coppia via, un’altra vicina all’uscita, nuove conoscenze e chiusure

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 14 aprile riportate su Lollo Magazine rivelano che Sebastiano Mignosa e Simona hanno deciso di formare una nuova coppia lasciando il programma insieme. I due hanno raccontato dei loro ultimi incontri, alcuni dei quali trapelati anche da alcune segnalazioni, ed hanno maturato la decisione di voler proseguire la loro storia lontano dalle telecamere. Sarà sicuramente interessante assistere alla reazione di Elisabetta Gigante dinanzi questa scelta così rapida e improvvisa del suo ex.

Anche per un’altra coppia le cose stanno andando piuttosto bene, ovvero, Alessio Pili Stella e Debora. Anche loro sono sembrati piuttosto affiatati, sta di fatto che si paventa l’ipotesi di un vicino abbandono della trasmissione insieme. Massimo ed Elena, invece, hanno deciso di interrompere la conoscenza a causa dell’eccessiva differenza di età. Tra Cristina Tenuta e Antonio Marino la frequentazione sta procedendo. I due hanno raccontato di essere stati a cena insieme e di essersi trovati molto bene. Dopo la registrazione, poi, i due sono usciti di nuovo insieme ed hanno parlato piuttosto male degli opinionisti e anche di Gloria Nicoletti e Marco, ma di questo se ne parlerà meglio nella registrazione che verrà effettuata oggi.

Spoiler Trono Classico: Elisa spiazza Ciro con una confessione, Martina vuole andare via

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella scorsa registrazione c’è stato un colpo di scena per Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. I due, finalmente, dopo un po’ di tempo trascorso a litigare, hanno fatto un’esterna molto romantica, durante la quale sono apparsi molto vicini e in sintonia. Complice il clima disteso, la ragazza ha deciso di aprirsi con il tronista, confessando di essersi innamorata di lui. Questa confessione, ovviamente, ha colpito molto Ciro, sta di fatto che tra i due c’è stato anche un bacio molto passionale.

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Quanto rivelato da Elisa, naturalmente, ha inciso anche sul comportamento di Martina Calabrò, la quale è apparsa molto turbata dalla cosa al punto da manifestare la volontà di lasciar il programma. Ciro ha deciso di farle una sorpresa andando a Torino da lei per poter parlare, ma tra i due ci sono state delle incomprensioni. Il tronista temeva che la ragazza non si sarebbe presentata in puntata, ma alla fine Martina è venuta. Tra i due c’è stato un confronto molto lungo, durante il quale Elisa è stata messa in disparte. La Leonardi ha scelto di farsi da parte, andandosi a sedere al momento del ballo, ma poco dopo è stata seguita anche da Martina.