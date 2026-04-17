Momento decisamente movimentato e pregno di dinamiche per i fan dei troni di quest’anno di Uomini e Donne. A generare particolare sgomento sono stati soprattutto i percorsi di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Le due ragazze sono spesso finite al centro dell’attenzione a causa di un’ostilità reciproca che si stanno portando dietro anche adesso che le loro esperienze a UeD sono giunte al termine. Attraverso i social, infatti, le due stanno continuando a lanciarsi delle velenose stoccate che, inevitabilmente, hanno coinvolto anche i loro rispettivi fidanzati. Nelle ultime ore, infatti, su Instagram sono volati stracci che stanno intrattenendo e divertendo gli utenti.

Le stoccate tra Cristiana e Sara Gaudenzi fuori da Uomini e Donne

A distanza di un po’ di tempo dalla discussa scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, Cristiana Anania era intervenuta per dire la sua in merito a quanto accaduto. La ragazza non l’aveva toccata piano, anzi, era andata subito al punto accusando Sara di essere sempre stata falsa, anche nel momento della conclusione del suo percorso. Fino a questo momento, la Gaudenzi non era intervenuta sulla faccenda. Sul suo conto e su quello del suo fidanzato sono state dette tantissime cose, per cui i due hanno optato per la via del silenzio, invece di stare a rispondere ad ogni accusa. In queste ore, però, Sara ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Nello specifico, mediante le sue Storie di Instagram, Sara ha replicato alle accuse di Cristiana. La giovane ha condiviso le numerose domande ricevute dai suoi fan, i quali le hanno chiesto di dire cosa pensasse dei recenti attacchi della Anania. Ebbene, Sara ha replicato in maniera velata pubblicando lo stralcio di un video divenuto virale tratto dalla scorsa puntata del Grande Fratello, in cui Alessandra Mussolini ha ironizzato su alcune dinamiche della casa, con particolare riferimento ad Adriana Volpe. In tale clip, la Mussolini finge inizialmente di essere rimasta male per le parole della sua coinquilina, per poi gettare tutto in caciara e accusare la collega di essere una grande falsa.

L’intervento di Ernesto Passaro e la mancata ospitata a Verissimo di Sara e Alessio

La replica di Sara Gaudenzi agli attacchi di Cristiana Anania, dunque, è stata ironica e volta a sdrammatizzare un po’ la situazione, ma non è tutto. Nella faccenda è stato chiamato in causa anche Ernesto Passaro, fidanzato di Cristiana. Il ragazzo ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan. Ebbene, tra le domande, non è potuta mancare quella volta ad invitarlo a commentare i recenti attacchi di Sara alla loro coppia. Ebbene, Ernesto ha risposto in maniera molto generica dicendo di non sapere assolutamente a cosa si stesse riferendo l’utente. La cosa risulta alquanto inverosimile considerando quanto sia coinvolta la sua fidanzata in tutta questa storia. Molto probabilmente, Ernesto non ha voluto dare soddisfazione alla Gaudenzi, ponendo un freno alle polemiche.

Nel frattempo, i fan di Uomini e Donne sono sempre più schierati dalla parte di Cristiana ed Ernesto, che a loro avviso sono molto più sinceri e genuini, rispetto a Sara e Alessio. C’è da dire che di questa idea potrebbero essere anche i piani alti di Mediaset, i quali hanno adoperato un trattamento differente alle due coppie. La prima, infatti, è stata ospitata a Verissimo per raccontare della loro storia, mentre ai secondi non è stata data questa opportunità. L’influencer Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha lasciato intendere che questa ospitata non ci sarà, in quanto per Sara e Alessio invece di Verissimo sarebbe più appropriato Falsissimo.