Venerdì 17 aprile, alle ore 21.30 su Retequattro, torna Quarto Grado con una puntata ricca di aggiornamenti su alcuni dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi mesi. Alla conduzione, come sempre, Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero.

Il caso che occuperà più spazio è quello delle cosiddette avvelenate di Campobasso, la tragica vicenda di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia decedute in seguito a un avvelenamento da ricina, un veleno potente, inodore e insapore, inizialmente scambiato per una semplice intossicazione alimentare. Secondo le ricostruzioni, il veleno sarebbe stato introdotto nei piatti durante una cena di Natale, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire chi e come abbia potuto farlo. Il nuovo elemento che emerge in questa puntata riguarda Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime: le analisi lo hanno escluso dall’esposizione alla ricina, risultando negativo ai test. La Questura ha inoltre ascoltato cinque compaesani come persone informate sui fatti, un segnale che le indagini si stanno spostando su nuove piste e che il cerchio potrebbe progressivamente stringersi. La trasmissione proporrà anche una testimonianza esclusiva sulla vicenda.

Spazio anche al caso di Garlasco e all’omicidio di Chiara Poggi, con un approfondimento sul profilo psicologico di Andrea Sempio tracciato dagli investigatori, che stanno analizzando nel dettaglio il suo comportamento e le sue relazioni. Non mancheranno aggiornamenti sulle nuove analisi forensi e digitali relative al pc della vittima, affidate a un consulente della Procura, oltre a riflessioni sui possibili moventi legati a video privati ritrovati e al numero effettivo di persone presenti sulla scena del crimine. La redazione ha effettuato un nuovo sopralluogo nella villetta di via Pascoli per fare luce su incongruenze e punti ancora oscuri.

Pamela Genini e Pierina Paganelli: i dettagli che riaprono i casi

Sul caso Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno, Quarto Grado porta in studio Francesco Dolci, amico della vittima, per fare luce su nuovi dettagli esclusivi riguardanti la profanazione della tomba. Al centro dell’attenzione, la bara di Pamela, rinvenuta tagliata in modo netto e preciso e con una vite fuori posto: elementi che sollevano interrogativi su quando e come sia avvenuta la violazione del sepolcro.

Chiude il quadro della serata il caso Pierina Paganelli, con gli aggiornamenti successivi alle ultime udienze in cui è stato ascoltato Louis Dassilva, l’unico indagato, che dal carcere continua a dichiararsi innocente. Un video esclusivo e alcuni messaggi audio riemersi nel corso del procedimento potrebbero sollevare nuovi dubbi sul suo alibi, mentre la trasmissione approfondirà le dinamiche condominiali, le testimonianze e le ricostruzioni temporali che ancora non trovano una risposta definitiva.

In studio, a commentare i casi con Nuzzi e Viero, un parterre di ospiti composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.