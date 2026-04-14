Passano gli anni, eppure Gemma Galgani continua ad essere tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La stagione di quest’anno si è rivelata particolarmente complessa per la donna, la quale si è legata in maniera unilaterale ad un cavaliere, Mario Lenti, venendo poi pesantemente delusa. Negli anni, però, la donna ne ha accumulati di ex frequentanti, con alcuni dei quali i rapporti si sono chiusi in maniera decisamente brusca. Tra di questi c’è Valerio Iervolino che, per intenderci, è stato il cavaliere che ha lasciato il programma dopo essere stato schiaffeggiato dalla dama. Ebbene, quest’ultimo, è sempre stato lapidario nei riguardi della dama ma, nelle ultime ore, ha pubblicato degli attacchi davvero pungenti contro Gemma.

Il duro attacco dell’ex di Gemma di Uomini e Donne, Valerio Iervolino

Gemma Galgani è stata recentemente presa di mira da un ex cavaliere di Uomini e Donne, nonché suo ex frequentante. La persona in questione è Valerio Iervolino che, mediante il suo account di TikTok, ha pubblicato dei contenuti decisamente velenosi contro la donna. L’uomo ha condiviso una foto in cui è presente la donna, risalente al periodo in cui anche lui faceva parte del parterre. Valerio, poi, ha commentato tale immagine scagliandosi con veemenza contro Gemma. Nello specifico, il protagonista ha dato alla Galgani della falsa. Successivamente, poi, l’ha paragonata ad una bestia selvaggia. Nello specifico, ha detto che una bestia selvaggia sia solita ferire sul corpo, mentre una donna selvaggia ferisce nell’anima.

Parole decisamente colme di rancore e di disprezzo nei riguardi di Gemma che, onestamente, hanno lasciato un po’ spiazzati. A distanza di tutto questo tempo, appare assurdo che Valerio nutra ancora tutto questo livore nei confronti della Galgani. Per tale ragione, non può che sorgere il sospetto che, molto probabilmente, questo sfogo sia stato fatto con il preciso intento di far parlare di sé, cercando di attirare un po’ i riflettori sulla sua persona.

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Il recente malore di Gemma Galgani e la replica probabilmente tardiva

Per il momento, Gemma Galgani non ha ancora avuto modo di replicare a simili attacchi. In questo periodo, infatti, la dama di Uomini e Donne non ha vissuto un momento semplice, in quanto ha avuto dei problemi di salute. A parlarne è stata lei stessa mediante i social. I suoi fan si erano preoccupati per la sua assenza, così la donna ha preso la parola per rassicurare tutti e spiegare cosa le sia accaduto. Nello specifico, la protagonista ha detto di aver avuto una forte intossicazione alimentare, che l’ha portata ad avere febbre e malori generali, fino a rimanere quasi senza fiato. Adesso, però, le sue condizioni di salute sembrano essere migliorate, dunque, è probabile che presto la donna interverrà per difendere dalle pesanti accuse ricevute in queste ore.