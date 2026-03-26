Oggi, giovedì 26 marzo 2026, a Uomini e Donne è andata in onda l’atipica scelta di Sara Gaudenzi, caratterizzata da tante polemiche e discussioni. Poi sono nate nuove conoscenze, mentre Ciro Solimeno ha baciato una corteggiatrice, scatenando le ire delle altre.

Tina Cipollari mette Sara Gaudenzi spalle al muro a UeD, e lei sceglie Alessio Rubeca

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Sara Gaudenzi ha compiuto la sua scelta, che è ricaduta su Alessio Rubeca. Il tutto non era programmato, in quanto la ragazza si è sentita quasi costretta a prendere questa decisione dopo essere stata messa sotto pressione da Tina Cipollari, che ha notato un certo feeling tra lei e il corteggiatore. Tutto è partito nel momento in cui Tina ha preso la parola per chiedere a Sara per quale ragione stesse ballando solamente con Alessio trascurando totalmente Matteo. La ragazza si è difesa dicendo che, dopo quello che è accaduto, non si sente di fare lei il primo passo verso il giovane. Anche Matteo, dal canto suo, ha detto di sentirsi molto in imbarazzo, ragion per cui non sa come muoversi.

Entrambi gli opinionisti, poi, hanno puntualizzato di vedere Sara molto serena quando balla con Alessio, dunque, è sorto spontaneo per loro chiedere per quale ragione non facesse la sua scelta. La reazione di Sara non è piaciuta alla Cipollari, che l’ha accusata di creare solamente delle polemiche inutili, sta di fatto che è uscita dallo studio sbottando e mandando la ragazza a quel paese. Successivamente, poi, Sara ha chiesto a Matteo cosa gli piaccia di lei, ma il ragazzo, visibilmente in imbarazzo, ha detto di non voler rispondere il quel momento. La tronista, allora, ha colto la palla al balzo per fare un breve discorso al giovane, facendogli capire di non essere la scelta, in quanto viaggiano su due lunghezze d’onda totalmente differenti. Per contro, invece, con Alessio sta benissimo, dunque, gli ha chiesto se gli andasse di uscire dalla trasmissione con lei. Lui ha accettato molto volentieri, sta di fatto che Maria De Filippi ha fatto partire la musica e anche i petali della scelta.

“Posso sapere cosa ti piace di me?” #UominieDonne pic.twitter.com/10D1k9Ht3D — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 26, 2026

“Se vuoi per me ce ne possiamo andare!” #UominieDonne pic.twitter.com/gHodsEYfJC — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 26, 2026

La reazione furiosa di Tina e lo scontro con Maria De Filippi

Al termine del ballo, poi, Tina Cipollari è rientrata ed ha continuato ad attaccare la ragazza accusandola di aver preso in giro tutti. Della stessa idea è stato anche Gianni Sperti. Maria, invece, ha voluto prendere le difese della tronista, ed ha accusato gli opinionisti di essere stati troppo irruenti con lei forzandola a fare una scelta che, magari, sarebbe arrivata con maggiore naturalezza più in là. Tina non ha affatto gradito l’intervento della conduttrice, infatti ha attaccato anche lei dicendole di essere in disaccordo e asserendo che non sarebbe cambiato nulla tra qualche settimana, in quanto avrebbe solamente allungato i tempi facendo perdere tempo a tutti. La Cipollari è apparsa così adirata, al punto da rifiutarsi di salutare la Gaudenzi dicendo che, se lo avesse fatto in quel momento, sarebbe stata falsa. Maria ha criticato l’opinionista anche su questo aspetto.

Ad ogni modo, il pubblico da casa è sembrato schierato dalla parte degli opinionisti, catalogando questo Trono come uno dei più fake in assoluto degli ultimi tempi. Si ricorda, infatti, che sono tantissime le segnalazioni trapelate in tutto questo periodo sia su Alessio sia su Sara. Segnalazioni che hanno addirittura fatto riferimento ad un possibile accordo tra i due ragazzi, cosa di cui si era convinto anche Matteo ultimamente. In merito a quest’ultimo, il ragazzo non ha proferito parola al momento della scelta. Il giovane si è limitato solamente ad uscire dallo studio durante il ballo di Sara e Alessio.

Nuove conoscenze, decisioni e bacio tra Ciro Solimeno ed Elisa

Oltre alla scelta di Sara Gaudenzi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato anche di altro, come delle nuove frequentazioni di Cinzia Paolini. La dama sta uscendo con Antonio e con Mario, tuttavia, ha deciso di interrompere con il primo e di proseguire solo con il secondo, con cui ha dichiarato di avere una forte intesa dal punto di vista mentale. Barbara De Santi ha rifiutato la conoscenza di un cavaliere, mentre per Gloria Nicoletti è cominciata una nuova frequentazione.

Poi si è passati a Ciro Solimeno. Il tronista è andato in camerino da Elisa dopo che la ragazza ha avuto uno sfogo durante la precedente puntata. I due si sono in un primo momento scontrati, per poi lasciarsi gradualmente andare, fino a baciarsi. Alessia Antonetti ha attaccato il tronista dicendo di essere rimasta molto male nel vedere il palese interesse che Ciro ha per Elisa. Anche Martina è rimasta delusa, al punto da scoppiare anche a piangere. Alla fine il tronista ha deciso di ballare con Elisa.