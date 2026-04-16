La settimana del 21 aprile porta con sé un bel rimescolamento nei palinsesti Mediaset: le semifinali di ritorno di Coppa Italia costringono sia Grande Fratello Vip che Le Iene a spostarsi dalle rispettive collocazioni abituali, cedendo il passo al calcio in chiaro.

Ad aprire le danze è Inter-Como, in programma martedì 21 aprile alle 21:00 su Canale 5. La partita è la semifinale di ritorno tra i nerazzurri, che nei quarti avevano battuto il Torino 2-1, e il Como di Fabregas, capace in precedenza di eliminare il Napoli al Maradona. Con il match in diretta, saltano automaticamente sia La Ruota della Fortuna che il consueto appuntamento del martedì con il Grande Fratello Vip: l’undicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi slitta così di 24 ore, a mercoledì 22 aprile.

Il giorno successivo tocca invece a Atalanta-Lazio, con calcio d’inizio sempre alle 21:00 ma su Italia 1. La squadra di Sarri arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Bologna ai rigori nei quarti, mentre l’Atalanta ha travolto la Juventus con un netto 3-0. Per fare spazio alla partita, Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni migrano al giovedì 23 aprile, rimpiazzando la prima TV di Operazione Kandahar che era stata originariamente prevista per quella serata.

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Il GF Vip va al mercoledì, Le Iene al giovedì

Lo spostamento del Grande Fratello Vip al mercoledì non è un cambio di poco conto: il reality, che normalmente va in onda il martedì e il venerdì, vede così spezzata la propria cadenza bisettimanale. Il programma, che vanta tra le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sembra però godere di buona salute, tant’è che Mediaset avrebbe deciso di allungare di una settimana la messa in onda, posticipando la finale al 5 maggio grazie a un andamento positivo in termini di ascolti.

Confermato invece al martedì il filone degli spin-off de Le Iene: dopo La Cura di questa settimana, il 21 aprile andrà in onda Il Verdetto, senza alcuna variazione.

Vale la pena ricordare che Mediaset detiene i diritti in esclusiva della Coppa Italia fino al 2027, garantendo la visione gratuita e in chiaro di tutte le sfide decisive, semifinali e finale comprese, su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Infinity. Una scelta editoriale che, inevitabilmente, continuerà a incidere sul palinsesto ogni volta che il calcio chiama.